Escándalo real: condenan a 4 años de prisión al hijo de la princesa heredera de Noruega por violación

La Justicia noruega condenó este lunes a Marius Borg Høiby , hijo de la princesa heredera Mette-Marit, a cuatro años de prisión tras hallarlo culpable de dos cargos de violación y otros 32 delitos. El caso sacudió a Noruega y abrió una de las mayores crisis de imagen para la familia real en los últimos años.

El tribunal de distrito de Oslo emitió el veredicto casi tres meses después de concluido un juicio que se extendió durante seis semanas y que mantuvo en vilo a la opinión pública del país escandinavo.

Høiby, de 29 años, fue condenado por 34 delitos, entre ellos dos cargos de violación, lesiones corporales graves, abuso en relaciones íntimas, agresiones físicas, amenazas, seis episodios de conducta sexualmente ofensiva y tres violaciones de una orden de alejamiento.

A su vez, algunos de los presuntos ataques habrían sucedido en el sótano de la residencia oficial del príncipe heredero de la corona noruega. Al mismo tiempo, fue absuelto de otros cuatro cargos de violación.

El hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit tendrá que cumplir con una condena de cuatro años de prisión por violación.

La sentencia representa una fuerte caída para una figura que, pese a no tener título nobiliario ni funciones oficiales, creció bajo el foco mediático por su cercanía con la futura reina de Noruega.

Un juicio seguido por todo el país

El hijo mayor de la princesa heredera enfrentaba un total de 40 cargos y se exponía a una pena máxima de 16 años de cárcel. Compareció por videoconferencia desde la prisión de Ila, mientras su defensa argumentaba problemas de salud.

Durante el proceso negó las acusaciones de violación y cuestionó partes de otras denuncias. Sin embargo, reconoció delitos menores vinculados al consumo de drogas, infracciones de tránsito y el incumplimiento de una orden de alejamiento.

La resolución aún no está firme. Tanto la fiscalía como la defensa cuentan con dos semanas para presentar una apelación.

La familia real, bajo presión: la relación de la princesa con Epstein

La condena llega en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega. El caso colocó a la familia real en el centro de la escena y reavivó el debate sobre su imagen pública.

A la vez, la princesa heredera Mette-Marit enfrenta cuestionamientos por la desclasificación de cientos de correos electrónicos que intercambió con el depredador sexual y magnate financiero Jeffrey Epstein, los cuales revelaron contactos frecuentes y una amistad entre ambos entre 2011 y 2014.

La situación se produce además mientras la heredera atraviesa problemas de salud. Según trascendió, padece fibrosis pulmonar y permanece en lista de espera para un trasplante de pulmón. En los últimos meses fue vista visitando a su hijo en prisión junto al príncipe heredero Haakon.

Con la condena ya dictada, el caso de Marius Borg Høiby se convierte en uno de los mayores escándalos judiciales que han golpeado a la monarquía noruega en tiempos recientes y deja a la institución enfrentando una renovada presión pública.