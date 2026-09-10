Alerta para monotributistas: uno por uno, los datos que controla ARCA y que pueden cambiarte de categoría

Tras la última recategorización del Monotributo , ARCA puso en marcha una nueva etapa de controles. El organismo cruza información de los contribuyentes para detectar posibles diferencias entre los ingresos informados y el nivel de actividad económica. Si encuentra inconsistencias, puede disponer una recategorización de oficio.

ARCA utiliza información de distintas fuentes para verificar si la categoría declarada por cada contribuyente se corresponde con su situación económica.

Entre los datos que pueden formar parte de los cruces aparecen:

Tras la última recategorización, ARCA busca inconsistencias en las declaraciones de los monotributistas. Foto: Walter Moreno/MDZ

Con estos datos, el organismo busca determinar si el movimiento económico registrado resulta compatible con los parámetros de la categoría del Monotributo en la que está inscripta la persona.

Uno de los factores que puede generar una alerta es que los gastos y movimientos detectados sean elevados en comparación con los parámetros declarados. En ese caso, ARCA puede considerar que existe una diferencia entre la actividad real y la información registrada por el contribuyente.

Qué pasa si ARCA detecta diferencias

Cuando el organismo determina que una persona debería estar ubicada en una categoría superior, puede realizar una recategorización de oficio. La modificación se aplica sobre la situación fiscal del contribuyente y genera la obligación de pagar las diferencias correspondientes.

El impacto no se limita a tener que afrontar una cuota mensual más alta. La recategorización puede generar un reclamo por los montos que deberían haberse abonado de acuerdo con la categoría que correspondía, junto con los intereses acumulados.

En los casos de mayor gravedad, el análisis de ARCA también puede terminar en la exclusión del Monotributo. Esto ocurre cuando el organismo determina que el contribuyente ya no cumple con las condiciones necesarias para permanecer dentro del régimen simplificado.

Además, una recategorización de oficio puede derivar en multas de hasta el 50% del impuesto integrado y de los aportes previsionales que correspondían según la verdadera situación fiscal del contribuyente.

Cómo reclamar una recategorización de oficio de ARCA

Las comunicaciones de ARCA sobre estas modificaciones se realizan mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Desde el momento en que recibe la notificación, el contribuyente que considere incorrecta la decisión dispone de 15 días hábiles para apelar.

El reclamo debe presentarse a través del servicio de Presentaciones Digitales. Para justificar la situación declarada, es necesario aportar la documentación que permita demostrar que los movimientos detectados por el organismo no representan ingresos superiores a los límites correspondientes a la categoría del Monotributo.

De esta manera, el contribuyente puede explicar el origen de los movimientos observados y acreditar, con documentación, que su situación fiscal declarada es correcta.