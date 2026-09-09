Monotributo: cómo usar el aporte de obra social para pagar una prepaga

El monotributo te permite derivar tus aportes de obra social para pagar parte de tu prepaga, un trámite que se realiza online y sin demoras.

Los aportes de obra social del monotributo pueden derivarse a una prepaga. Foto: Walter Moreno/MDZ

Con el pago del monotributo, todos los meses se realizan aportes destinados a la obra social. ARCA permite que estos aportes se deriven a otro agente de salud elegido por el contribuyente, por lo que pueden utilizarse para pagar parte de la cuota de una prepaga.

Quienes están adheridos al monotributo pueden elegir el agente de salud al que se destinan sus aportes, siempre que se encuentre habilitado para recibir a monotributistas. Para hacerlo, deben realizar un trámite online ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite derivar los aportes directamente a la obra social o prepaga elegida.

Los monotributistas pueden elegir el agente de salud para sus aportes. Freepik Cómo derivar el aporte de la obra social a una prepaga El trámite lleva apenas unos minutos y se realiza de manera online. Para comenzar, hay que ingresar con CUIT y clave fiscal al servicio Mi SSSalud.

Ingresar a “Opción de cambio” y seleccionar “Nueva opción”.

Indicar si se trata de un trabajador en relación de dependencia, un monotributista o un trabajador del régimen de casas particulares.

Completar los datos solicitados.

Ingresar en “Elección de obra social / prepaga” y seleccionar el prestador de salud elegido.

Aceptar las condiciones y confirmar los datos ingresados.

Revisar el correo electrónico recibido y validar la presentación para finalizar el trámite. ¿Cuánto se descuenta del monotributo para la obra social? Dentro de la cuota mensual del monotributo se incluye un aporte destinado a la obra social. El monto forma parte del componente de salud que abona cada contribuyente y puede ser derivado al agente de salud elegido.