Burger King trae la experiencia Dragon Ball Super a la Argentina

La cadena de comidas rápidas Burger King lanzó en Argentina un menú temático de “Dragon Ball Super” con figuras coleccionables exclusivas para los más chicos.

Los fanáticos del animé Dragon Ball están de parabienes. La cadena de comidas rápidas Burger King anunció una alianza estratégica con el icónico estudio japonés Toei Animation para lanzar en la Argentina el nuevo menú temático de “Dragon Ball Super”.

La gran estrella del lanzamiento es el Combo Kamehameha XL (en versiones simple y doble), preparado con carne 100% vacuna, pan con semillas de sésamo negro, salsa teriyaki, cebolla, panceta y queso cheddar.

La propuesta gastronómica se complementa con las Dragon Ball Papas —bocaditos de papa Noisette con salsa especial presentados en un vaso ilustrado de Goku Super Saiyajin— y la bebida Splash, una combinación de Sprite con sabor a mango y maracuyá.

Menú infantil con coleccionables Para los más chicos y los coleccionistas, el menú King Jr incluirá una corona temática y una de las seis figuras coleccionables exclusivas: Goku, Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin, Vegeta, Vegeta Super Saiyajin God Super Saiyajin, Piccolo y Bills.

“Dragon Ball Super representa valores de esfuerzo y autosuperación con los que nos identificamos. Con esta licencia buscamos ofrecer a los clientes la posibilidad de revivir una historia que marcó a una generación y compartirla hoy con sus hijos”, destacó Nicolás Iribarne, Director General de Burger King.