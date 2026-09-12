Toyota lanzó créditos UVA a 5 años con tasa del 13,9% para toda su gama

Permite financiar hasta el 75% del valor de cualquier modelo de la marca Toyota en un plazo de hasta 60 meses.

Toyota lanzó al mercado una nueva alternativa de financiamiento prendario en UVA orientada a la compra de todos los modelos de su catálogo. La propuesta comercial se encuentra disponible en la red de 44 concesionarios oficiales del país a través de Toyota Compañía Financiera.

El programa permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo en un plazo de hasta 60 meses (5 años), con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 13,9%. La medida amplía las condiciones previas de la compañía, que ofrecía financiamiento hasta un máximo de tres años.

Ejemplos de cuotas iniciales y valores de referencia La línea fija montos máximos a financiar por unidad, permitiendo al comprador optar por cifras menores según su necesidad. A modo de referencia para el mes de septiembre de 2026:

Toyota Yaris XS: Cuota inicial desde $686.904,25 (IVA incluido).

Toyota Corolla XLI 2.0 CVT: Cuota inicial desde $847.992,42 (IVA incluido). toyota Toyota La extensión de los plazos a 60 meses y la reducción de la tasa permiten disminuir sustancialmente el valor del pago mensual inicial en comparación con los esquemas de financiación tradicionales vigentes hasta la fecha.

Reacción del sector económico El anuncio de la terminal japonesa generó repercusiones en el ámbito económico. Federico Sturzenegger destacó la medida a través de sus canales oficiales, señalando que la competencia en el crédito automotriz está dinamizando el mercado: