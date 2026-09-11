Meta prueba Notas de la Comunidad en Argentina para frenar las fake news

La compañía Meta comenzó las pruebas de Notas de la Comunidad en Argentina y otros 15 países de la región.

El control de la información en las redes sociales suma un modelo de moderación participativa para los usuarios hispanohablantes. A través de las Notas de la Comunidad, la empresa Meta habilitó el registro de colaboradores en Argentina y quince países de América Latina para contextualizar publicaciones en Facebook, Instagram y Threads de manera colectiva.

El sistema de Notas de la Comunidad despliega fuentes complementarias debajo del mensaje original. Meta El plan comprende una etapa de evaluación cerrada que abarca a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos de elegibilidad ya pueden anotarse como colaboradoras para calificar y redactar aportes dentro del entorno de prueba.

Los servidores de Meta procesan las evaluaciones cruzadas antes de liberar las notas al público. Meta Despliegue gradual de Notas de la Comunidad en Argentina La implementación del sistema operará de forma escalonada para evitar desvíos en los criterios editoriales de los participantes. Por este motivo, los textos redactados no estarán visibles para el público general hasta que la plataforma cuente con una base amplia de evaluadores y garantice la estabilidad del mecanismo técnico.

La firma tecnológica aclaró que mantendrá en paralelo su programa de verificación independiente con organizaciones profesionales mientras duren los ensayos en Argentina. La meta a largo plazo apunta a transformar esta herramienta comunitaria en el estándar principal de moderación para sus entornos digitales en la región.

La moderación de contenidos en Facebook, Instagram y Threads El sistema colaborativo replica la experiencia previa aplicada en los Estados Unidos, donde el volumen diario de notas generadas por los usuarios duplicó la cantidad de revisiones realizadas por los verificadores tradicionales. Asimismo, los registros mostraron una velocidad de respuesta superior para advertir sobre contenidos dudosos o datos imprecisos.