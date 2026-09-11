PlayStation Plus suma 10 juegazos gratis en septiembre para PS5 y PS4

PlayStation Plus busca consolidarse como uno de los servicios de suscripción más atractivos para los jugadores y Sony vuelve a reforzar su propuesta con una nueva tanda de juegos . Durante septiembre , los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán acceder a diez nuevos títulos gratis , con una selección que combina grandes franquicias, producciones independientes y clásicos de generaciones anteriores.

La compañía confirmó las novedades a través del blog oficial de PlayStation y fijó para el 15 de septiembre la llegada de los nuevos juegos para PS5 y PS4. La lista incluye propuestas para diferentes tipos de jugadores, desde lucha libre y acción hasta RPG, terror, aventura y shooters.

A diferencia de los juegos mensuales que están disponibles para todos los suscriptores, incluidos quienes tienen el plan Essential, esta nueva tanda está destinada específicamente a los niveles Extra y Premium (Deluxe).

Uno de los principales atractivos de la selección es WWE 2K26, una de las franquicias deportivas más conocidas del catálogo de 2K . El título lleva al videojuego el espectáculo de la lucha libre profesional y apuesta por una experiencia destinada tanto a los seguidores habituales como a quienes buscan partidas rápidas.

PlayStation Plus incorpora títulos de acción, RPG, terror y aventura para ampliar su catálogo disponible durante septiembre.

También se suma RuneScape: Dragonwilds, un RPG de mundo abierto que amplía la propuesta con exploración, combate y una gran cantidad de contenido para quienes prefieren experiencias que pueden extenderse durante decenas de horas.

Para quienes buscan algo diferente aparece Ball x Pit, una producción independiente publicada por Devolver Digital que combina acción y mecánicas adictivas en partidas pensadas para avanzar progresivamente.

La lista se completa con Date Everything!, una propuesta que apuesta por una experiencia diferente, y Slitterhead, título de terror desarrollado por Bokeh Game Studio que ofrece una ambientación inquietante y una propuesta de acción muy particular.

Ninja Gaiden, Mega Man y Metro se suman a la oferta

La nueva tanda también tiene espacio para algunas franquicias reconocidas de la industria. Ninja Gaiden: Ragebound recupera la esencia de la saga desde una perspectiva de acción en 2D y suma una alternativa especialmente atractiva para quienes disfrutan los desafíos y el combate intenso.

Por su parte, Mega Man X Command Mission lleva a uno de los personajes clásicos de Capcom al terreno de los RPG. Se trata de una incorporación interesante para los jugadores que quieran recuperar una entrega diferente dentro del universo de Mega Man.

Otro de los nombres destacados es Metro Redux, que reúne la experiencia de la conocida saga de acción y supervivencia ambientada en un mundo postapocalíptico.

El catálogo también incorpora Dungeons of Hinterberg, una aventura que combina exploración, resolución de acertijos y combates dentro de un mundo de fantasía.

Finalmente, Sniper Elite: Resistance también estará disponible para los suscriptores de Extra y Premium, sumando acción táctica y sigilo a la selección.

Cuándo estarán disponibles los nuevos juegos

Los diez títulos podrán comenzar a descargarse y jugarse a partir del 15 de septiembre en los planes PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe).

La selección queda conformada de la siguiente manera:

RuneScape: Dragonwilds — PS5;

WWE 2K26 — PS5;

Ball x Pit — PS5;

Date Everything! — PS5;

Slitterhead — PS5 y PS4;

Ninja Gaiden: Ragebound — PS5 y PS4;

Dungeons of Hinterberg — PS5 y PS4;

Sniper Elite: Resistance — PS5 y PS4;

Mega Man X Command Mission — PS5 y PS4;

Metro Redux — PS4.

La variedad es uno de los principales puntos fuertes de esta actualización de septiembre. Hay propuestas para quienes buscan juegos deportivos, aventuras extensas, terror, acción, RPG y experiencias independientes, además de títulos que apelan directamente a la nostalgia.

Más juegos clásicos y estrenos llegarán a PlayStation Plus

Sony también anticipó que el catálogo continuará creciendo durante los próximos meses. Entre las futuras incorporaciones aparece Dino Crisis 2, uno de los clásicos más recordados de Capcom, además del primer Ratchet & Clank.

A esto se suma otro estreno importante: Mycopunk, el shooter desarrollado por Pigeons at Play y Devolver Digital, llegará directamente a PlayStation Plus cuando abandone su etapa de acceso anticipado y se lance oficialmente en octubre.

Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de llegada de estos próximos títulos, la estrategia de Sony muestra que busca mantener activo el catálogo con una combinación de juegos nuevos, clásicos y estrenos de día uno.