Apple demoró en incluir estas funciones para su iPhone 18 Pro

El desarrollo de herramientas profesionales para la captura de imágenes avanza hacia una mayor precisión sobre los componentes físicos. A través del esperado iPhone 18 Pro, la marca oficializó la función Pro Controls en este teléfono avanzado, sumando comandos manuales de diafragma y exposición que transforman las opciones creativas dentro del catálogo móvil de la serie iPhone.

La actualización de la aplicación fotográfica acompaña el despliegue del mecanismo de diafragma físico presente en la lente principal. Las personas interesadas podrán reservar las unidades desde el sábado 12 de septiembre, mientras que las entregas formales iniciarán el viernes 18 de septiembre con un valor base de 1.199 dólares para el modelo estándar y 1.299 dólares para la versión Max.

Mecánica de apertura variable y controles en el iPhone 18 Pro El núcleo del sistema óptico reside en la integración de seis hojas cortadas con láser que se desplazan de manera coordinada entre cuatro posiciones fijas de apertura. La aplicación oficial puede calibrar estos valores de forma automática según la luz disponible o ceder el control íntegro al operador para ajustar la profundidad de campo.

Las seis hojas mecánicas se ajustan para regular el ingreso de luz natural al sensor. Apple Esta versatilidad mecánica permite lograr desenfoques suaves sin recurrir a filtros computacionales forzados durante tomas complejas. Además, la compañía habilitó una interfaz de programación de aplicaciones para que desarrolladores externos integren la graduación física del diafragma dentro de sus propios programas de fotografía profesional.

Controles manuales que otras marcas ya ofrecían frente a Apple La llegada de estos ajustes representa una novedad esperada para los usuarios de la manzana, aunque diversas marcas del ecosistema Android ya ofrecían modos profesionales completos desde hace años. Fabricantes rivales permitían modificar manualmente la velocidad de obturación, el balance de blancos y los valores de exposición en sus aplicaciones nativas, un terreno donde la empresa estadounidense mantenía una postura restrictiva.