iPhone Duo vs Xiaomi 18 Fold: comparativa a fondo entre los dos celulares

El segmento de dispositivos con pantalla flexible suma una competencia directa entre los principales fabricantes globales. A través del flamante iPhone Duo , la compañía estadounidense entra a disputar el liderazgo frente al Xiaomi 18 Fold , configurando un escenario donde ambos teléfonos de catálogo prémium exhiben arquitecturas de vanguardia para competir con la línea iPhone y el ecosistema de Xiaomi .

Las evaluaciones técnicas revelan dos filosofías de ingeniería contrastadas para abordar el formato plegable. Mientras la propuesta asiática apuesta por un diseño más angosto, menor peso y un conjunto de triple sensor fotográfico con telefoto óptico, el dispositivo norteamericano prioriza la densidad de píxeles, la resistencia al agua IP68 y una mayor fuerza en cálculos mononúcleo.

El panel interior del dispositivo de Apple alcanza una diagonal de 7,6 pulgadas con resolución de 1878 por 2670 píxeles y una densidad superior de 430 puntos por pulgada bajo protección Ceramic Shield 2. Por su parte, la alternativa de la firma asiática ofrece un panel AMOLED de 7,58 pulgadas con 382 puntos por pulgada, protegido por cristal Dragon Crystal Glass 3 y con un brillo máximo en HDR que llega a 4.000 nits frente a los 1.600 nits de su rival.

En el plano ergonómico, el equipo chino resulta 46,8 milímetros más angosto al sostenerse y frena la balanza en 219 gramos frente a los 254 gramos del modelo rival. No obstante, el terminal norteamericano exhibe certificación de inmersión IP68 completa contra el estándar IP59 de su contraparte, garantizando una mayor tolerancia al contacto accidental con agua dulce en el uso diario.

El rendimiento divide sus ventajas según el tipo de exigencia de cálculo. El chip Apple A20 Pro fabricado en 2 nanómetros aventaja en un 16% en las pruebas mononúcleo de Geekbench 6 con 4.231 puntos contra los 3.636 del chip XRing 03 de 3 nanómetros. En el apartado de gráficos, la GPU de la firma californiana también marca una diferencia del 43% en la prueba de cómputo.

Sin embargo, el procesador de diez núcleos del terminal asiático toma la delantera en entornos multinúcleo globales. En la plataforma AnTuTu 11, este hardware alcanza 5.228.014 puntos, superando ampliamente los 3.061.434 puntos de su competidor gracias a su mayor cantidad de núcleos activos para multitarea pesada.

Sensores fotográficos y capacidades de video

En el terreno fotográfico, la configuración trasera de tres lentes de la firma china ofrece mayor flexibilidad óptica. Monta un sensor principal Samsung ISOCELL HP5 de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos y un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Los ensayos técnicos comprueban la velocidad de transferencia energética en ambos acumuladores. Shinobi en X

En contraste, el terminal estadounidense prescinde del telefoto dedicado y recurre a un doble sensor trasero de 48 megapíxeles para la toma angular y ultra gran angular. En la zona delantera, el equipo entrega una cámara de 12 megapíxeles con estabilización óptica y grabación en 4K a 60 cuadros por segundo, superando la estabilización digital del sensor doble frontal de 16 megapíxeles de su oponente.

Batería, conectividad y precios de ambos teléfonos

El suministro energético favorece en capacidad pura al desarrollo asiático, que equipa un acumulador de silicio y carbono de 6.000 mAh con carga veloz de 67 vatios por cable y 50 vatios inalámbrica. Por su lado, el competidor monta una batería de litio de 5.400 mAh con carga inalámbrica de 20 vatios y sistema de recuperación del 50% en 20 minutos.

En conectividad, la propuesta de Cupertino apuesta exclusivamente por el formato digital eSIM, mientras que el modelo rival suma emisor infrarrojo y ranura dual para tarjetas físicas Nano SIM. En términos comerciales, el modelo de 256 GB de la firma china fija su precio de partida en 1.640 dólares, ubicándose por debajo de los 1.999 dólares que exige la alternativa norteamericana.

La comparativa refleja que el Xiaomi 18 Fold ofrece una relación costo-beneficio más favorable para quienes priorizan autonomía, cámaras versátiles y un agarre más liviano. En cambio, el iPhone Duo fundamenta su valor superior en la calidad de pantalla, la solidez del ecosistema de la línea iPhone, la protección sumergible y la potencia gráfica mononúcleo, marcando dos caminos técnicos diferenciados entre los nuevos teléfonos de Xiaomi y Apple.