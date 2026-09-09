Todo lo que Apple presentó: iPhone Duo, iPhone 18 Pro, Apple Watch y más

La conferencia anual de Apple marcó el inicio formal de una nueva etapa corporativa con la llegada de su primer modelo plegable. A través del esperado iPhone Duo , la firma exhibió su catálogo para la temporada, actualizando las prestaciones del iPhone 18 Pro y sumando herramientas biométricas en su línea Apple Watch .

El encuentro destacó por el debut de John Ternus en el escenario como nuevo director ejecutivo tras el alejamiento de Tim Cook de las funciones operativas directas. La jornada combinó la apertura de una categoría inédita para la firma con la actualización de sus teléfonos de formato clásico y la llegada de auriculares con cancelación activa mejorada.

La principal atracción técnica de la jornada correspondió al formato flexible con diseño tipo pasaporte , que ofrece un panel exterior de 5,4 pulgadas y una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas al abrirse por completo. Ambas superficies reciben un tratamiento de grabado nanotexturizado para suprimir brillos molestos bajo fuentes de luz directa.

En su interior monta el procesador A20 Pro en litografía de 2 nanómetros acompañado por el módem C2, el cual eleva la velocidad de subida de datos en un 50% frente a las generaciones previas de iPhone . El equipo opera exclusivamente mediante tecnología eSIM, integra una batería dual con autonomía declarada de hasta 31 horas en pantalla interna.

El nuevo iPhone Duo encabezó los anuncios oficiales durante la conferencia anual de la marca.

Por su parte, la serie convencional actualizó su modelo profesional con el iPhone 18 Pro , disponible en tonos negro, plata, azul glaciar y bordó. El dispositivo añade una cámara de vapor interna para mejorar la evacuación térmica en tareas intensivas y logra una autonomía continua de hasta 24 horas por ciclo, cifra que se amplía a 30 horas en el modelo Pro Max.

La cámara principal de 48 megapíxeles estrena una apertura variable mecánica que ajusta el ingreso de luz natural según las condiciones del entorno, sumando la herramienta Pro Controls para graduar parámetros de obturación manuales.

Sensores biométricos continuos en el Apple Watch Series 12

El catálogo de accesorios vestibles sumó la llegada del Apple Watch Series 12, que incorpora el circuito integrado S11 y recupera las cajas con acabado cerámico en variantes blanco y gris oscuro. La ingeniería interna agrega un sensor óptico que mide la frecuencia cardíaca de forma ininterrumpida a lo largo de todo el día.

El Apple Watch recupera la terminación en cerámica blanca con lectura continua del pulso. Imagen generada con IA

Asimismo, el sistema añade la aplicación Readiness para evaluar la recuperación corporal y el rendimiento físico cotidiano. El reloj mantiene las dimensiones físicas de la generación previa pero suma algoritmos de procesamiento para entregar métricas más detalladas sobre el descanso.

Resistencia física y métricas en el Apple Watch Ultra 4

La variante deportiva de mayor resistencia sumó al catálogo el Apple Watch Ultra 4, actualizando su arquitectura interna tras dos años sin novedades de hardware en esta línea. El dispositivo incorpora el procesador S11 para gestionar herramientas vinculadas al procesamiento de inteligencia artificial en la muñeca.

El reloj integra la herramienta de evaluación física continua para resumir la fatiga corporal y supervisar rutinas exigentes de montañismo o buceo. La unidad saldrá a la venta incorporando un sistema que recopila la actividad diaria de manera local sin almacenar conversaciones en sus registros internos.

Apple Watch Ultra 4. Imagen generada con IA

Cancelación activa de ruido en los AirPods 5

La presentación completó la jornada con los auriculares AirPods 5, provistos de un sistema de cancelación de ruido que atenúa hasta un 50% más de interferencias ambientales. Las piezas suman sensores de presión en las patillas para controlar el volumen, estuche con carga inalámbrica, traducción simultánea y hasta 22 horas totales de reproducción combinada.

Los AirPods 5 ahora cuentan con una arquitectura multipuerto y un ecualizador adaptativo para ofrecer un sonido más rico. Imagen generada con IA

Con la llegada del iPhone Duo, la firma estadounidense ingresa al terreno de los paneles plegables para competir en el segmento prémium. La renovación del iPhone 18 Pro y las mejoras de salud presentes en el Apple Watch terminan de estructurar la propuesta técnica de la compañía para la nueva temporada.