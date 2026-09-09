El plegable de iPhone está aquí: conocé al iPhone Duo
La empresa oficializó el iPhone Duo con pantalla flexible de 7,6 pulgadas, chip A20 Pro y un precio costoso.
Tras meses de rumores que lo llamaban Ultra o Fold, la compañía finalmente sorprendió con la presentación del iPhone Duo. Con este teléfono plegable para la gama alta, la firma abandona las denominaciones provisionales y abre una categoría inédita dentro de la familia iPhone para competir con pantalla flexible y como si fuera poco, en formato "pasaporte".
La revelación del nombre coronó el evento de Apple conducido por John Ternus en su rol de director ejecutivo de la empresa. El teléfono llegará a las tiendas europeas el próximo 23 de octubre con un valor de partida fijado en 2.339 euros para la configuración de 256 GB, alcanzando los 3.839 euros en su versión de 2TB. Sin embargo, aún no tenemos precios oficiales para el mercado argentino ni fecha estimada de llegada.
Pantallas OLED de 120 hercios y diseño tipo pasaporte
La arquitectura física apuesta por un factor de forma ancho que cerrado mide 11,78 centímetros de alto por 8,41 centímetros de ancho. En su cubierta exterior monta un panel OLED de 5,4 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 hercios y protección Ceramic Shield 2, ofreciendo una proporción cómoda para redactar mensajes con una sola mano.
Al igual que los plegables tipo pasaporte de otras marcas al desplegarse, el panel interior alcanza una diagonal de 7,6 pulgadas con tecnología OLED a 120 hercios y un grosor contenido de 0,52 centímetros. La bisagra integra más de cien componentes mecánicos reforzados con fibra cerámica, prescindiendo del clásico Face ID para ubicar un sensor Touch ID biométrico sobre el botón lateral de encendido.
Rendimiento con el procesador A20 Pro en la gama alta
En el apartado técnico, el equipo comparte el circuito integrado A20 Pro con los modelos profesionales de la marca, fabricado bajo un proceso de litografía de 2 nanómetros. La placa principal suma 12 GB de memoria RAM unificada de alta velocidad junto a un motor neuronal de 32 núcleos, optimizado para ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma local en el dispositivo.
La arquitectura gráfica suma siete núcleos de GPU con aceleradores dedicados, ofreciendo un 40% más de velocidad en comparación con la generación previa. Esta capacidad de cómputo permite procesar entornos multitarea complejos bajo el nuevo sistema operativo móvil y admite el uso de lápices ópticos para tareas de diseño.
Adaptación del sistema operativo y funciones del teléfono
La plataforma iOS 27 incorpora modificaciones de diseño para gestionar la doblez del panel y reubicar barras de herramientas en los bordes laterales. Si la persona utiliza el terminal semiabierto, las ventanas se dividen de manera automática para proyectar controles en la base y contenido en la mitad superior.
El esquema fotográfico integra dos sensores posteriores de 48 megapíxeles correspondientes a la lente principal y un teleobjetivo óptico, acompañados por una cámara delantera de 12 megapíxeles. La batería de doble celda entrega hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla grande y hasta 44 horas en la externa, completando el perfil del iPhone Duo como el teléfono más costoso de la familia iPhone en la gama alta.