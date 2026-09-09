iPhone 18 Pro: presentan el nuevo teléfono con dos increíbles cambios

El calendario anual de novedades celebra su jornada principal en el Steve Jobs Theater de Cupertino. A través del Apple Event , la compañía presentó el nuevo iPhone 18 Pro , un teléfono desarrollado para liderar en la gama alta que destaca por sumar dos modificaciones que considero muy necesarias.

La transmisión en directo abrió con la intervención de Tim Cook, quien cedió la conducción del escenario a John Ternus tras asumir recientemente la dirección ejecutiva de la corporación. Además de confirmar el primer modelo plegable de la marca, la presentación detalló las especificaciones técnicas del modelo Pro estándar , cuyo desembarco internacional estará acompañado por cuatro acabados cromáticos sobre aluminio y cristal.

El núcleo operativo del equipo está impulsado por el flamante chip A20 Pro, un procesador fabricado bajo un proceso de litografía de 2 nanómetros. Inspirado en la arquitectura de los procesadores de la serie M utilizados en computadoras personales, este circuito ofrece hasta un 40% más de rendimiento en tareas de alta demanda como videojuegos exigentes y renderizado gráfico.

El panel de 6,3 pulgadas del iPhone 18 entrega transiciones fluidas a una frecuencia de 120 hercios.

El componente suma 12 GB de memoria RAM y un ancho de banda total expandido en un 50%. Asimismo, la unidad de procesamiento neuronal cuenta con seis núcleos dedicados exclusivamente a la ejecución de tareas de inteligencia artificial sobre el dispositivo, facilitando la integración de la nueva aplicación Siri en la pantalla principal.

El apartado fotográfico marca la transformación más profunda del terminal al añadir un diafragma físico mecánico en su sensor principal Fusion de 48 megapíxeles. Este sistema utiliza seis láminas mecánicas para graduar el paso de luz exterior y ajustar la profundidad de campo óptica de forma directa sin emulaciones digitales.

La lente de apertura variable incorpora seis cuchillas mecánicas para controlar la luz entrante. Apple

La cámara trasera se completa con dos módulos adicionales de 48 megapíxeles destinados al ultra gran angular y al teleobjetivo, sumando controles profesionales manuales para regular la velocidad de obturación. En el frente, la perforación de la pantalla alberga una cámara de 18 megapíxeles optimizada para videollamadas en alta resolución.

Pantalla Super Retina XDR y autonomía del iPhone 18 Pro

El panel frontal monta un cristal Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con frecuencia adaptativa ProMotion que alcanza los 120 hercios. La estructura de la interfaz optimiza el área útil alrededor de la Dynamic Island para ubicar información de estado y alertas en tiempo real con mayor comodidad de lectura.

En materia de energía, el terminal equipa una batería de 4.056 mAh que extiende el tiempo de reproducción multimedia respecto a la generación previa. La arquitectura interna incorpora el módem Apple C2 para conexiones satelitales y redes celulares 5G, junto con el chip inalámbrico Apple N2 y opciones de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 1 TB.

Disponibilidad y catálogo general de la línea iPhone

La compañía confirmó que el dispositivo funcionará de fábrica bajo la versión móvil iOS 27, integrando herramientas avanzadas para la gestión de privacidad y multitarea. El cronograma comercial iniciará su despliegue prioritario en las próximas semanas en diversas regiones, incluyendo mercados como Argentina.

El nuevo iPhone 18 Pro encabezó los anuncios oficiales durante el Apple Event de septiembre.

Con las novedades presentadas en su Apple Event, la empresa renueva su catálogo insignia en el segmento móvil. El iPhone 18 Pro reafirma la posición de la marca en la gama alta, ofreciendo un teléfono con mayor control fotográfico profesional y potencia de cálculo dentro de la familia iPhone.