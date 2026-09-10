iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: las mayores diferencias entre ambos teléfonos

La renovación anual de la telefonía móvil plantea el dilema de evaluar el salto técnico frente a la generación previa. A través del lanzamiento del iPhone 18 Pro , la firma mide sus avances frente al iPhone 17 Pro , configurando un escenario donde ambos teléfonos de la familia iPhone compiten en potencia de cálculo, autonomía y fotografía profesional.

El examen detallado de las especificaciones oficiales permite distinguir las mejoras sustanciales de los simples ajustes cosméticos. Mientras el modelo del ciclo anterior apostó por una estructura forjada en aluminio con buena disipación térmica, el flamante dispositivo optimiza puntos neurálgicos como el sistema de refrigeración por cámara de vapor, la capacidad de respuesta en inteligencia artificial y la autonomía por ciclo de carga.

En el corazón operativo, el iPhone 18 Pro equipa el procesador A20 Pro fabricado bajo una litografía de 2 nanómetros, el cual ofrece un 50% más de ancho de banda y una GPU de 7 núcleos un 40% más rápida que su antecesor. Este chip incorpora un Neural Engine dual de 32 núcleos en total, duplicando la capacidad de procesamiento local frente al A19 Pro montado en el iPhone 17 Pro .

Para evitar caídas de potencia por sobrecalentamiento, la unidad nueva integra una cámara de vapor con el triple de superficie que la del chasis previo. Este rediseño térmico sostiene un 40% más de rendimiento bajo cargas pesadas prolongadas, como la edición de video en formato ProRes RAW o la ejecución de juegos exigentes.

El apartado fotográfico marca la distancia más visible entre ambos terminales. La cámara principal del iPhone 17 Pro cuenta con un sensor Fusion de 48 megapíxeles con apertura fija f/1,78, mientras que el iPhone 18 Pro implementa seis hojas mecánicas cortadas con láser que permiten conmutar entre cuatro ajustes de apertura.

El nuevo iPhone 18 Pro suma una apertura de diafragma físico frente al lente fijo del iPhone 17 Pro. Shutterstock

Este mecanismo entrega control manual sobre la profundidad de campo para lograr desenfoques naturales sin depender de procesados digitales, sumando la modalidad Pro Controls con histograma en tiempo real. Asimismo, la nueva generación añade Apple Reference Image, un sistema de certificación que firma cada píxel para verificar la autenticidad de las tomas.

Autonomía, carga rápida y pantalla en ambos teléfonos

En el plano energético, las variantes solo con eSIM del iPhone 18 Pro alcanzan hasta 36 horas de reproducción continua de video frente a las 31 horas del iPhone 17 Pro. Además, el modelo actual recupera el 50% de la batería en apenas 15 minutos mediante cable, recortando los tiempos muertos de conexión.

En el frontal, el área de la Dynamic Island reduce su escala física en el terminal reciente y aprovecha el espacio para desplegar hasta tres actividades en directo de manera simultánea sin afectar los sensores de Face ID. En conectividad, el módem C2 reduce un 15% el consumo de energía respecto al chip C1X anterior.

Ambos terminales iPhone 18 Pro y iPhone 17 Pro conservan el lenguaje de diseño unibody en aluminio. Apple

Balance de compra entre el iPhone 17 Pro y el modelo nuevo

La paleta cromática también marca matices propios, cambiando los tonos Cosmic Orange y Deep Blue del equipo previo por terminaciones Burgundy y Glacier en el catálogo actual. La versión de 256 GB del dispositivo nuevo parte desde los 1.199 dólares estadounidenses en el mercado internacional.

La comparativa técnica evidencia que el iPhone 17 Pro conserva una solidez operativa vigente para la mayoría de las rutinas diarias. Sin embargo, el iPhone 18 Pro justifica su adquisición entre profesionales de la imagen y la comunicación que demandan diafragmas manuales, verificación de autenticidad y baterías extendidas dentro de esta serie de teléfonos de la línea iPhone.