Se desploma el precio del iPhone 17 Pro Max en Mercado Libre tras la llegada del nuevo iPhone 18

La llegada de los nuevos iPhone 18 no solo renovó el catálogo de Apple , sino que también comenzó a generar movimientos en los precios de la generación anterior. Ayer fue el turno del iPhone 17 Pro , que apareció con una importante rebaja, y hoy la atención se concentra en el iPhone 17 Pro Max , que también bajó su precio en Mercado Libre .

El modelo se presenta así como una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan un teléfono premium de Apple sin pagar el valor de los equipos más nuevos. El iPhone 17 Pro Max mantiene características de alta gama, como el chip A19 Pro, 12 GB de RAM, cámaras de 48 MP, pantalla de 6,9 pulgadas y una batería de gran autonomía .

La estrategia resulta interesante para quienes estaban esperando la llegada de la nueva generación para acceder a un modelo anterior a un precio más conveniente. Y en el caso del iPhone 17 Pro Max , la diferencia puede ser todavía más atractiva por las prestaciones que conserva el equipo.

El iPhone 17 Pro Max apuesta por un diseño unibody de aluminio forjado en caliente , una construcción que busca combinar resistencia con un elevado nivel de rendimiento.

Uno de sus elementos destacados es el Ceramic Shield, presente tanto en la parte frontal como en la trasera. Según Apple, la protección posterior ofrece hasta cuatro veces más resistencia a los golpes frente al vidrio utilizado en la generación anterior.

En el frente aparece además el nuevo Ceramic Shield 2, que ofrece hasta tres veces más resistencia a los rayones en comparación con la generación anterior. La pantalla de 6,9 pulgadas completa una propuesta orientada al consumo de contenido, videojuegos, fotografía y productividad, con un tamaño que permite aprovechar mejor la superficie disponible.

Cámaras profesionales y zoom óptico de 8x

El apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max. El teléfono incorpora un sistema de cámaras traseras con sensores de 48 MP y un zoom de hasta 8x de calidad óptica, el mayor rango de zoom visto hasta ese momento en un iPhone.

La cámara frontal también recibió mejoras. Se trata de un sensor Center Stage de 18 MP, capaz de realizar un encuadre inteligente para adaptar la composición de las fotografías y videos.

Otra de las funciones destacadas es Captura Dual, que permite grabar simultáneamente utilizando la cámara frontal y una de las cámaras traseras. Es una característica especialmente interesante para quienes utilizan el celular para crear contenido.

El iPhone 17 Pro Max ofrece gran autonomía gracias a su potente batería y procesador. Shutterstock

Chip A19 Pro, gran autonomía y iOS 26

El rendimiento está a cargo del A19 Pro, el procesador más potente incorporado por Apple en un iPhone de esta generación. El equipo suma además un sistema de enfriamiento por evaporación que permite mantener un rendimiento elevado durante períodos prolongados.

Según las especificaciones de Apple, el iPhone 17 Pro Max puede ofrecer hasta 37 horas de reproducción de video, mientras que la carga rápida permite alcanzar el 50% de batería en aproximadamente 20 minutos bajo determinadas condiciones.

El teléfono también llega con iOS 26, que introduce el diseño Liquid Glass y nuevas posibilidades de personalización, además de funciones renovadas en aplicaciones y servicios del sistema.

A esto se suma la compatibilidad con Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Apple, además de conectividad Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 y eSIM. En materia de seguridad, incorpora la función de Detección de Choques, capaz de identificar un accidente automovilístico grave y solicitar asistencia cuando el usuario no puede hacerlo.

El iPhone 17 Pro Max suma funciones avanzadas de seguridad, conectividad y Apple Intelligence integrada. Shutterstock

Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Mercado Libre

Con la llegada de los nuevos iPhone 18, 18 Pro Max y Duo, el precio se convierte en uno de los principales argumentos para mirar nuevamente al modelo anterior. Actualmente, el iPhone 17 Pro Max puede conseguirse en Mercado Libre por $2.505.000, según la oferta mencionada. La cifra representa una diferencia importante frente a otras tiendas digitales, donde el mismo equipo ronda los $3,5 millones. Además, la publicación permite acceder al teléfono en hasta seis cuotas de $563.583.