El costoso iPhone plegable, la apuesta del nuevo jefe de Apple

En la segunda semana de John Ternus como director ejecutivo de Apple, la compañía ha revelado el primer cambio importante en el iPhone desde su lanzamiento hace casi 20 años.

Ternus, quien asumió el cargo más alto de Apple después de que Tim Cook renunciara, estuvo en el escenario este miércoles durante el evento anual de lanzamiento de productos de la compañía, frente a enormes imágenes del primer iPhone plegable.

Con un formato similar al de un libro, el nuevo iPhone, llamado Duo, es el modelo más grande que se ha fabricado hasta la fecha.

Y con un precio inicial que oscila entre US$2.000 y US$3.200 en Estados Unidos (más impuestos), también es el más caro.

Ternus afirmó que el Duo está "inspirado en el iPad", pero calificó las funciones de plegado como "fluidas y completamente intuitivas".

El teléfono plegable ha sido un proyecto en desarrollo dentro de Apple por varios años.

Desplegado, el nuevo Duo tiene el aspecto de un iPad pequeño. Plegado por la mitad, tiene el aspecto de un iPhone más ancho.

Ternus afirmó en el evento que Apple quería evitar la apariencia y la sensación de otros teléfonos inteligentes plegables del mercado que, según él, "dan la sensación de ser dos teléfonos pegados", lo que "hace que una pantalla más grande parezca mucho más pequeña".

Según explicó, el Duo es "el resultado de una serie de innovaciones extraordinarias que creemos que redefinirán la experiencia de usar un teléfono plegable".

Ternus participó directamente en el desarrollo del iPhone plegable, ya que pasó muchos años como alto ejecutivo en la división de hardware de Apple antes de ser designado a principios de este año como sucesor de Cook.

Apple/cortesía El nuevo iPhone plegable puede funcionar de dos maneras.

Ben Wood, analista jefe de la firma de investigación tecnológica FDM, afirmó que es probable que el ascenso de Ternus se programara específicamente "para que coincidiera con lo que posiblemente sea uno de los mayores lanzamientos de iPhone en muchos años".

"En Apple nada sucede por casualidad", añadió Wood.

Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies que asistió a la presentación, dijo que los focos sobre Ternus hacían que pareciera "casi como si él mismo fuera un producto".

La incógnita de los teléfonos plegables

Modificar el diseño del iPhone podría abordar algunas de las críticas que señalan que Apple aún no ha logrado un gran éxito de producto ni una innovación realmente emocionante desde que salió el primer iPhone en 2007.

"Los dispositivos plegables corren el riesgo de convertirse en un adorno de precio elevado en la cartera, que les confiere un valor simbólico pero no un crecimiento significativo", dijo Dipanjan Chatterjee, analista de la consultora estadounidense Forrester.

Anteriormente, el precio inicial en EE.UU. del iPhone más reciente era de US$900 más impuestos al consumidor.

Apple también presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 y 18 Pro, cuyos precios parten de US$1.200 y US$1.300, respectivamente.

Chatterjee afirmó que el iPhone plegable podría seguir el mismo camino que los auriculares Vision Pro de Apple, que la compañía ofreció a US$3.699 y fracasó en ventas.

O, añadió el analista, podría ser el próximo Apple Watch de la compañía, que, si bien no es tan popular como el iPhone, lo compran millones de personas cada año.

La forma en que la gente se ha acostumbrado al funcionamiento del iPhone es otro posible obstáculo para que Apple consiga grandes ventas del nuevo diseño.

"Los teléfonos plegables son dispositivos interesantes", señaló Milanesi.

"A mucha gente le intrigan, pero el software y la curva de aprendizaje que supone pasar de un teléfono tradicional a uno plegable son considerables".

Apple/cortesía

Wood señaló que el mercado actual de teléfonos inteligentes plegables de marcas como Samsung y Huawei representa solo el 2% de las ventas de smartphones.

Incluso con la versión de Apple impulsando el interés y la demanda, se espera que las ventas alcancen solo 4% del mercado total en la próxima década, de acuerdo a FDM.

IA y privacidad

El iPhone ha sido el producto más vendido de Apple y representa más de la mitad de las ventas anuales de la compañía.

En los últimos trimestres, la tecnológica fundada por Steve Jobs se ha jactado de que el iPhone tiene más demanda que nunca, y que la versión más reciente del dispositivo se ha convertido en su lanzamiento de producto más exitoso.

La compañía también reveló este miércoles detalles sobre el próximo relanzamiento de su asistente de audio y chat, Siri, que ahora denomina Siri AI.

A partir del iPhone 18, el bot podrá examinar la información del teléfono de una persona, como mensajes y correos electrónicos, para encontrar información, responder consultas y tomar medidas en nombre de esa persona.

Algunas funciones de la IA de Siri también estarán disponibles en el nuevo Apple Watch, incluida la posibilidad de tomar notas de las conversaciones y transcribirlas, si el usuario activa esa función.

Ternus se refirió a las nuevas capacidades de inteligencia artificial del iPhone como un "centro personal inteligente" y admitió que Apple haría uso de "los detalles más privados de tu vida diaria".

El director ejecutivo insistió en que todo seguirá siendo privado, y que las funciones de IA a menudo se ejecutarán "en el dispositivo"; es decir, no a través de empresas externas. Y cuando se requiera un tercero para alguna función, permanecerá de forma privada en la nube, aseguró.

"Otros ven esos datos como algo que se puede recopilar y almacenar", dijo Ternus. "Aquí, ni siquiera Apple puede acceder a lo que es tuyo".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC