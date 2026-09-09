El plegable de Apple está aquí: conocé al iPhone Duo

La empresa oficializó el iPhone Duo con pantalla flexible de 7,6 pulgadas, chip A20 Pro y un precio costoso.

El nuevo iPhone Duo debuta en el mercado con un formato tipo pasaporte y pantalla interna flexible.

Tras meses de rumores que lo llamaban Ultra o Fold, la compañía finalmente sorprendió con la presentación del iPhone Duo. Con este teléfono plegable para la gama alta, la firma abandona las denominaciones provisionales y abre una categoría inédita dentro de la familia iPhone para competir con pantalla flexible y como si fuera poco, en formato "pasaporte".

La revelación del nombre coronó el evento de Apple conducido por John Ternus en su rol de director ejecutivo de la empresa. El teléfono llegará a las tiendas europeas el próximo 23 de octubre con un valor de partida fijado en 2.339 euros para la configuración de 256 GB, alcanzando los 3.839 euros en su versión de 2TB. Sin embargo, aún no tenemos precios oficiales para el mercado argentino ni fecha estimada de llegada.

La presentración del iPhone Duo en 2 colores. Apple Pantallas OLED de 120 hercios y diseño tipo pasaporte La arquitectura física apuesta por un factor de forma ancho que cerrado mide 11,78 centímetros de alto por 8,41 centímetros de ancho. En su cubierta exterior monta un panel OLED de 5,4 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 hercios y protección Ceramic Shield 2, ofreciendo una proporción cómoda para redactar mensajes con una sola mano.

iPhone Duo: el teléfono incorpora otra cámara adicional en la pantalla de la cubierta. Imagen generada con IA Al igual que los plegables tipo pasaporte de otras marcas al desplegarse, el panel interior alcanza una diagonal de 7,6 pulgadas con tecnología OLED a 120 hercios y un grosor contenido de 0,52 centímetros. La bisagra integra más de cien componentes mecánicos reforzados con fibra cerámica, prescindiendo del clásico Face ID para ubicar un sensor Touch ID biométrico sobre el botón lateral de encendido.

Rendimiento con el procesador A20 Pro en la gama alta En el apartado técnico, el equipo comparte el circuito integrado A20 Pro con los modelos profesionales de la marca, fabricado bajo un proceso de litografía de 2 nanómetros. La placa principal suma 12 GB de memoria RAM unificada de alta velocidad junto a un motor neuronal de 32 núcleos, optimizado para ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma local en el dispositivo.