iPhone Duo: primeras impresiones del celular plegable con pantalla símil papel

El debut de los formatos plegables dentro del catálogo de Apple concentró la atención técnica durante la jornada de anuncios en California. A través del flamante iPhone Duo , la marca presentó su primer teléfono plegable para competir de lleno en la gama alta , abriendo un camino inédito dentro del ecosistema general de la familia iPhone .

La toma de contacto inicial en la zona de demostraciones ya permite evaluar de cerca la construcción física del terminal. El dispositivo transmite una rigidez en mano gracias a su marco de titanio y a un sistema de bisagra propietaria, disipando los temores habituales sobre la fragilidad estructural que suelen acompañar a los equipos de panel flexible.

La pantalla interna de formato amplio es el apartado más sobresaliente del equipo gracias a su tratamiento nanotexturizado. La superficie mate suprime los reflejos de las luces ambientales y entrega un acabado visual similar al papel real, mejorando la lectura de documentos y la visualización de videos.

Aunque la hendidura central del pliegue permanece visible al mirarla bajo ángulos laterales específicos, el tacto resulta completamente uniforme. Al deslizar el dedo por el medio del panel no se perciben placas metálicas ni piezas mecánicas intermedias, marcando una terminación suave que favorece el consumo multimedia prolongado.

El sistema operativo estrena ajustes de navegación pensados para manipular el equipo con mayor comodidad. La barra inferior de aplicaciones pasa al lateral derecho de la interfaz para facilitar el alcance con el pulgar, sumando animaciones de transición fluidas que expanden las ventanas al abrir la estructura.

No obstante, la ausencia del reconocimiento facial Face ID plantea un cambio de hábito notorio para quienes provienen de generaciones previas. La autenticación biométrica recae de manera exclusiva en un lector Touch ID ubicado sobre el botón lateral de encendido, una solución técnica funcional pero menos ágil para compras digitales cotidianas.

Sistema fotográfico y construcción de gama alta

En el apartado óptico, el chasis trasero monta dos cámaras de 48 megapíxeles que responden con solidez bajo condiciones de iluminación controlada. El marco lateral suma un botón dedicado de control de cámara para activar la aplicación y disparar tomas de manera inmediata sin recurrir a la pantalla.

La estructura distribuye los parlantes estéreo en el ala derecha y el puerto USB-C en el sector izquierdo. La compañía confirmó la compatibilidad con el lápiz óptico Apple Pencil para más adelante, ofreciendo el modelo en acabados Night Sky y Star White sobre un chasis que cerrado se percibe ligeramente más grueso que otros competidores.

La cámara interna del iPhone Duo es casi imperceptible. Apple

Balance inicial tras la primera prueba del iPhone

El desembarco de este formato expande las posibilidades de trabajo para quienes priorizan pantallas amplias sin prescindir de un formato de bolsillo. Si bien la propuesta retoma funciones ya vistas en marcas rivales, la integración visual y la calidad de los materiales ofrecen una experiencia acabada.

Con un precio de partida que supera los dos mil dólares, el iPhone Duo ingresa a la gama alta como una pieza prémium de costo elevado. El nuevo teléfono redefine las prioridades del segmento al prescindir de Face ID en favor de una pantalla sin reflejos, abriendo un capítulo trascendental para la línea iPhone.