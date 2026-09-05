Xiaomi 18 Fold: la jugada para anticiparse al nuevo plegable de Apple

Con el Xiaomi 18 Fold, Xiaomi se anticipa al lanzamiento del plegable de Apple en la gama alta internacional.

El mercado de dispositivos flexibles intensifica la competencia directa entre los principales fabricantes globales. A través del esperado Xiaomi 18 Fold, la marca Xiaomi presentó el diseño definitivo de su nuevo teléfono plegable de gama alta, confirmando su lanzamiento oficial en China para septiembre con el propósito de anticiparse al anuncio del modelo flexible de Apple.

omi 18 La fecha elegida representa un movimiento estratégico clave dentro de la industria tecnológica móvil. La presentación de la firma asiática ocurrirá exactamente dos días antes del evento donde Apple mostraría su primer modelo plegable de pantalla ancha, conocido en las filtraciones como iPhone Ultra, buscando capturar la atención del público antes del desembarco de su rival.

La estrategia comercial de Xiaomi frente al plegable de Apple La decisión de calendarizar la presentación para el 7 de septiembre marca el ritmo de los anuncios del último trimestre del año. La empresa asiática busca liderar la conversación pública y posicionar su producto antes de que la firma estadounidense suba al escenario con su propuesta flexible.

El diseño del Xiaomi 18 Fold en tono Nishino Red apuesta por marcos finos y líneas curvas. Imagen generada con IA En este terreno de máxima competencia, adelantarse en el cronograma otorga una ventaja de visibilidad ante los analistas del sector. La disputa por la atención de los usuarios definirá cuál de las dos marcas establece el estándar técnico para los terminales plegables de gran formato durante este ciclo.

Pantallas y diseño exterior en el Xiaomi 18 Fold El equipo exhibe un chasis con esquinas redondeadas pronunciadas y marcos frontales reducidos al mínimo para aprovechar la superficie útil. La cubierta viste un tono distintivo denominado Nishino Red, combinado con bordes metálicos pulidos que resguardan la estructura general.