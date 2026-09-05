Xiaomi 18 Fold: la jugada para anticiparse al nuevo plegable de Apple
Con el Xiaomi 18 Fold, Xiaomi se anticipa al lanzamiento del plegable de Apple en la gama alta internacional.
El mercado de dispositivos flexibles intensifica la competencia directa entre los principales fabricantes globales. A través del esperado Xiaomi 18 Fold, la marca Xiaomi presentó el diseño definitivo de su nuevo teléfono plegable de gama alta, confirmando su lanzamiento oficial en China para septiembre con el propósito de anticiparse al anuncio del modelo flexible de Apple.
La fecha elegida representa un movimiento estratégico clave dentro de la industria tecnológica móvil. La presentación de la firma asiática ocurrirá exactamente dos días antes del evento donde Apple mostraría su primer modelo plegable de pantalla ancha, conocido en las filtraciones como iPhone Ultra, buscando capturar la atención del público antes del desembarco de su rival.
La estrategia comercial de Xiaomi frente al plegable de Apple
La decisión de calendarizar la presentación para el 7 de septiembre marca el ritmo de los anuncios del último trimestre del año. La empresa asiática busca liderar la conversación pública y posicionar su producto antes de que la firma estadounidense suba al escenario con su propuesta flexible.
En este terreno de máxima competencia, adelantarse en el cronograma otorga una ventaja de visibilidad ante los analistas del sector. La disputa por la atención de los usuarios definirá cuál de las dos marcas establece el estándar técnico para los terminales plegables de gran formato durante este ciclo.
Pantallas y diseño exterior en el Xiaomi 18 Fold
El equipo exhibe un chasis con esquinas redondeadas pronunciadas y marcos frontales reducidos al mínimo para aprovechar la superficie útil. La cubierta viste un tono distintivo denominado Nishino Red, combinado con bordes metálicos pulidos que resguardan la estructura general.
El apartado visual se divide en dos paneles complementarios para distintas necesidades de uso. La pantalla externa de cobertura mide 5,38 pulgadas para resolver interacciones rápidas con una mano, mientras que el panel interior flexible alcanza 7,58 pulgadas al abrirse por completo para tareas de lectura o trabajo multitarea.
Módulo de cámaras y potencia para el teléfono de gama alta
La zona posterior del equipo incorpora un módulo fotográfico dispuesto de forma horizontal con diseño alargado tipo píldora. Esta sección alberga un esquema de triple cámara trasera junto a un flash LED de doble tono, asegurando estabilidad física cuando el terminal descansa sobre una mesa.
En el plano del rendimiento, la compañía confirmó la inclusión del procesador Xring O3, diseñado para optimizar el consumo de batería sin recalentar la estructura. Evaluaciones recientes de la plataforma Geekbench detallan que el equipo integrará hasta 16 GB de memoria RAM y funcionará de fábrica con el sistema operativo Android 17.
Expectativas y despliegue del nuevo teléfono de Xiaomi
La conferencia del 7 de septiembre en China revelará los precios comerciales, la capacidad energética de la celda y los planes de distribución hacia mercados internacionales. La marca pondrá a prueba la recepción de su hardware frente a los anuncios programados por la competencia norteamericana.
Con la presentación del Xiaomi 18 Fold, la firma Xiaomi busca consolidar su presencia técnica frente a sus competidores directos. Este teléfono reúne especificaciones de gama alta y una ingeniería de bisagra optimizada para disputar el liderazgo en el sector de terminales flexibles.