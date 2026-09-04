Xiaomi Smart Band 11: nueva pulsera con pantalla brillante y cuerpo delgado

La pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 11 llega con panel de 2.000 nits, cuerpo metálico y funciones de smartwatch.

El segmento de dispositivos corporales orientados al bienestar físico suma una propuesta técnica enfocada en la visibilidad al aire libre y la ligereza cotidiana. A través de la pulsera Smart Band 11, la marca Xiaomi actualizó su línea clásica con rasgos propios de un smartwatch, incorporando una pantalla más luminosa, materiales metálicos y cerámicos, y mayor integración de software.

La pulsera Smart Band 11 presenta una pantalla alargada con bordes reducidos a dos milímetros. Xiaomi La nueva entrega técnica conserva la base estructural de las generaciones previas pero reduce su espesor general a menos de diez milímetros. El dispositivo funciona con el sistema operativo HyperOS 4 y mantiene sincronización completa con teléfonos celulares bajo entornos Android e iOS, flexibilizando la recepción de alertas en terminales de otros fabricantes.

Pantalla luminosa y marcos finos en la Smart Band 11 El panel táctil alargado mide 1,72 pulgadas y entrega una resolución de 212 por 520 píxeles para mostrar datos de rendimiento con claridad. La intensidad lumínica máxima trepa hasta los 2.000 nits, superando la marca previa de 1.500 nits para asegurar una lectura cómoda bajo la radiación solar directa.

El diseño de la pulsera incorpora funciones de smartwatch para registrar métricas de salud diarias. Xiaomi Los marcos negros que rodean el cristal frontal se redujeron hasta los dos milímetros de espesor, aprovechando mejor la superficie útil. Esta mejora visual permite acomodar accesos directos más amplios y revisar mensajes completos sin necesidad de deslizar la pantalla continuamente.

Materiales, acabados y funciones de smartwatch La estructura externa ofrece dos terminaciones diferenciadas por sus materiales de fabricación. La variante metálica tiene un grosor de 9,99 milímetros con un peso de 15,58 gramos sin incluir la malla, sumando opciones de color en verde y rosa; mientras que la versión construida en cerámica debuta en un tono púrpura.