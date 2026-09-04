Xiaomi Smart Band 11: nueva pulsera con pantalla brillante y cuerpo delgado
La pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 11 llega con panel de 2.000 nits, cuerpo metálico y funciones de smartwatch.
El segmento de dispositivos corporales orientados al bienestar físico suma una propuesta técnica enfocada en la visibilidad al aire libre y la ligereza cotidiana. A través de la pulsera Smart Band 11, la marca Xiaomi actualizó su línea clásica con rasgos propios de un smartwatch, incorporando una pantalla más luminosa, materiales metálicos y cerámicos, y mayor integración de software.
La nueva entrega técnica conserva la base estructural de las generaciones previas pero reduce su espesor general a menos de diez milímetros. El dispositivo funciona con el sistema operativo HyperOS 4 y mantiene sincronización completa con teléfonos celulares bajo entornos Android e iOS, flexibilizando la recepción de alertas en terminales de otros fabricantes.
Pantalla luminosa y marcos finos en la Smart Band 11
El panel táctil alargado mide 1,72 pulgadas y entrega una resolución de 212 por 520 píxeles para mostrar datos de rendimiento con claridad. La intensidad lumínica máxima trepa hasta los 2.000 nits, superando la marca previa de 1.500 nits para asegurar una lectura cómoda bajo la radiación solar directa.
Los marcos negros que rodean el cristal frontal se redujeron hasta los dos milímetros de espesor, aprovechando mejor la superficie útil. Esta mejora visual permite acomodar accesos directos más amplios y revisar mensajes completos sin necesidad de deslizar la pantalla continuamente.
Materiales, acabados y funciones de smartwatch
La estructura externa ofrece dos terminaciones diferenciadas por sus materiales de fabricación. La variante metálica tiene un grosor de 9,99 milímetros con un peso de 15,58 gramos sin incluir la malla, sumando opciones de color en verde y rosa; mientras que la versión construida en cerámica debuta en un tono púrpura.
En el plano operativo, el equipo adopta herramientas habituales en un smartwatch tradicional, facilitando la gestión de recordatorios, alarmas y avisos de aplicaciones. La empresa mejoró la estabilidad de enlace con terminales externos para reducir demoras en el envío de notificaciones hacia la muñeca.
Sensores biométricos y registro de actividad física
Para el seguimiento de parámetros corporales, el equipo cuenta con sensores ópticos optimizados para medir el ritmo cardíaco de forma continua y la saturación de oxígeno en sangre. Estos componentes entregan lecturas precisas durante estados de reposo o rutinas de esfuerzo prolongado.
El software contempla el monitoreo de más de 150 modalidades de entrenamiento deportivo bajo techo o al aire libre. La unidad cuenta con resistencia al agua de cinco atmósferas, cualidad que habilita la práctica de deportes acuáticos en piletas o la ducha diaria sin riesgo de filtraciones internas.
Precios y disponibilidad en el mercado de Xiaomi
El desembarco comercial comenzó en China con un valor de partida fijado en 289 yuanes para el modelo base de metal, cifra equivalente a unos 43 dólares. La opción con conectividad NFC alcanza los 339 yuanes, mientras que la terminación en cerámica asciende hasta los 399 yuanes en tiendas oficiales.
Con esta presentación, Xiaomi busca sostener su volumen de ventas dentro del segmento de accesorios vestibles económicos. La llegada de la Smart Band 11 amplía las prestaciones de estilo smartwatch en un formato compacto y ligero para el monitoreo de la actividad diaria.