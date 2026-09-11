Conoce el precio del iPhone Duo, el nuevo plegable de Apple

A través del lanzamiento del iPhone Duo , la compañía estadounidense busca reposicionar el sector prémium con un nuevo teléfono plegable, desafiando las ventas históricas de estos formatos con el primer plegable de iPhone .

La consultora de mercado IDC proyecta que las ventas globales de celulares caerán un 17% este año debido a aumentos tarifarios provocados por la escasez de chips de memoria. Sin embargo, el nicho de pantallas flexibles podría expandirse un 12% hasta alcanzar los 22,9 millones de unidades vendidas impulsado principalmente por el desembarco del producto de Cupertino.

La fijación de un valor de partida de $1.999 dólares (más de 3 millones de pesos argentinos en la cotización actual) apunta a diferenciar el terminal respecto de los teléfonos tradicionales, cuyas versiones superiores ya superan los mil dólares sin ofrecer distinciones visuales evidentes. El diseño flexible busca llamar la atención inmediata del público para justificar una inversión monetaria considerable frente a modelos estándar.

Nabila Popal, directora de la consultora IDC, comparó esta dinámica comercial con el sector de la indumentaria de alta costura: “Cuando algo es exclusivo, limitado y lujoso, automáticamente la psicología del consumidor lo desea. Es como las carteras. ¿Por qué alguien compra Chanel? Es para mostrar que tiene una Chanel y puede pagarla”.

La industria tecnológica repite un camino similar al experimentado por los fabricantes de televisores hace una década, cuando buscaron aumentar sus ganancias vendiendo pantallas curvas o funciones tridimensionales tras la masificación del video en alta definición. Aunque aquellas pruebas iniciales fracasaron comercialmente, abrieron la puerta a paneles avanzados que lograron establecer precios elevados.

El panel interno despliega contenidos multimedia sin bandas negras laterales. Imagen generada con IA

Por su parte, analistas como Dan Frommer, especialista de la publicación The New Consumer, expresaron dudas sobre la practicidad de estas proporciones cuadradas, señalando que las plataformas digitales actuales diseñan sus videos verticales exclusivamente para pantallas rectangulares convencionales. No obstante, la visibilidad de la marca suele despertar curiosidad en las tiendas incluso entre usuarios reacios al cambio.

Características de pantalla y diseño en el iPhone Duo

El terminal incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que funciona como un celular regular, abriéndose para revelar un panel interno de 7,6 pulgadas con textura mate antirreflejo. Con un grosor de apenas 0,5 centímetros al desplegarse, la superficie interna adapta el material visual para evitar franjas oscuras durante la reproducción.

Los ensayos técnicos supervisan la resistencia física de los paneles flexibles. Imagen generada con IA

A pesar de las ventajas del formato delgado, la arruga central de la bisagra todavía resulta perceptible a la vista bajo determinadas condiciones de iluminación ambiental. Para lograr este perfil liviano, la empresa prescindió del sensor de desbloqueo facial y del sistema avanzado de cámaras presente en los modelos convencionales de su catálogo anual.

Panorama comercial de la familia iPhone

El aumento generalizado en los costos de producción y componentes electrónicos obligó a elevar los precios de varios productos de la firma durante la presente temporada. La variante profesional regular trepó a los 1.199 dólares, marcando un incremento directo provocado por las demandas de hardware en la industria digital.

Con la llegada del iPhone Duo, la compañía norteamericana intenta dinamizar un sector que hoy representa menos del 2% del volumen total de distribución. Este teléfono pone a prueba la fidelidad de los compradores ante un iPhone que prioriza el estatus social y la innovación estructural sobre los esquemas conservadores del mercado.