El riesgo país cayó a 484 puntos y alcanzó su nivel más bajo en un mes

El riesgo país argentino bajó este viernes siete puntos y se ubicó en 484 unidades , su nivel más bajo en un mes . El indicador elaborado por JP Morgan no registraba un valor similar desde el 20 de agosto , cuando había llegado a los 480 puntos.

La mejora se produjo en una jornada en la que los bonos argentinos en dólares mostraron subas de hasta 0,6% en el exterior, aunque las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operaron mayormente en terreno negativo.

El indicador de JP Morgan es seguido por los inversores como una referencia sobre la percepción de riesgo de la deuda de un país .

La tendencia fue diferente entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. A media rueda, la mayoría operaba con pérdidas. Entre las compañías que registraban las mayores bajas se encontraban Loma Negra , con una caída de 3,5%; BBVA , que retrocedía 3,2%; y Transportadora de Gas del Sur , también con una baja de 3,2%.

En el mercado porteño, el S&P Merval recortaba 2% en pesos y 1,8% en dólares , medido al contado con liquidación.

Las acciones de empresas argentinas operaron con pérdidas DPA

Qué pasó con el dólar este viernes

En el mercado cambiario, el dólar oficial bajó cinco pesos y terminó en $1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el dólar MEP se negociaba a $1533,49, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizaba a $1605,66.

La inflación de Estados Unidos y las tasas

La evolución de los mercados internacionales estuvo marcada por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, que mostró una aceleración respecto de julio y llegó al 0,4% en agosto.

Una lectura del índice de precios al consumidor que mantiene niveles elevados de inflación generó una reacción positiva en Wall Street, aunque al mismo tiempo continuó ejerciendo presión sobre las tasas en dólares. En ese sentido, el mercado ya anticipa una suba de tasas para la próxima semana, en el marco de la reunión de la Reserva Federal.

El Gobierno busca renovar $8,1 billones de deuda

En el plano local, los inversores también tienen la mirada puesta en la licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual. La operación se convirtió así en uno de los principales focos de atención del mercado argentino durante la jornada.

El petróleo volvió a superar los US$100

Otro de los factores seguidos por los mercados fue la evolución del petróleo, que volvió a operar por encima de los US$100 por barril, aunque registraba una caída cercana al 3% respecto del máximo previo. En la jornada anterior, el crudo había superado los US$107, un nivel que no alcanzaba desde fines de mayo, en medio de una renovada preocupación por la situación en Medio Oriente.