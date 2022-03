De qué se graduó Natalia Pastorutti y por qué nunca ejerció esa extraña profesión

La exposición tocó el timbre en la niñez, con gusto la abrazó, se lanzó a jugar y disfrutó de la experiencia. Natalia Pastorutti vivió un crecimiento disímil a la mayoría, a partir del boom que generó su hermana Soledad, con quien compartió siempre los escenarios.

Las tablas, la música, los viajes formaron parte de su cotidianidad desde una edad muy temprana, pero eso no le impidió mantener los pies sobre la tierra, nunca se corrió de eje y entendió que siempre fue y será la mujer que creció en Arequito, ese pueblo ya famoso de Santa Fe.

Natalia se propuso continuar con los estudios, terminó la secundaria a pesar de los permanentes traslados por todas las latitudes para los recitales. Y eso no fue todo, porque de pequeña sintió el anhelo de sumergirse en una carrera universitaria.

Así que la hermana de La Sole también se lanzó a la titánica tarea de nadar entre libros y logró recibirse de abogada, para especializarse como notaria. Sí, la cantante persiguió su tenacidad y atravesó la complejidad de articular todas esas obligaciones.

En cuanto a las motivaciones, Natalia contó: “Estudié porque tengo una personalidad tenaz y cuando digo ‘quiero hacer esto’, no paro hasta tenerlo. Para mí fue muy difícil hacer el bachillerato por el tema de los viajes y lo mismo con la universidad ya que era en medio de los finales que más nos movíamos para cantar”.

Incluso todo eso surgió en su mente, y en su convicción, durante la niñez, por eso la artista contó: “ De todos modos, era una meta que siempre había tenido y mi madre dice que cuando era pequeña yo decía: ‘De mayor quiero ser notario y ama de casa’. Entonces, comencé a estudiar derecho, me encantó el título y terminé con el notario”.

Tras años de desvelarse delante los apuntes, el título se transformó en una realidad. No obstante, el proyecto nunca se relacionó con dedicarse a esa actividad. “Siempre supe que no quería ejercer la abogacía, pero quería ser notario. No ejercí. De cualquier manera, el título sigue sumando y me gusta decir eso porque el estudio nunca está de más y es bueno transmitir que tienes que tener metas en la vida”, exteriorizó.

“Toda una batalla personal que terminó en victoria En lo que a mí respecta, lo tenía como un proyecto de vida y aunque no fue fácil lograr el título porque requirió mucho sacrificio y renunciar a otras cosas, la satisfacción es aún mayor”, concluyó Natalia sobre esta arista de su vida.