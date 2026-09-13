La obra de Richard Serra que desapareció del Museo Reina Sofía y volvió a ser creada

La semana pasada, al referirnos a Richard Serra y a su extraordinaria instalación en el Guggenheim de Bilbao, quedó pendiente una historia insólita protagonizada por el artista: la desaparición de una de sus obras del Museo Reina Sofía de Madrid

Se trata de Equal-Parallel/Guernica-Bengasi, realizada en 1986. Cuatro enormes bloques de acero, con un peso conjunto de 38 toneladas, que fueron adquiridos por el Estado español, expuestas en la muestra inaugural del Museo que pasaron luego a integrar su colección. El título establece un paralelismo entre Guernica, la localidad vasca bombardeada por la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937 —episodio que Picasso inmortalizó en su célebre cuadro— y Bengasi, la ciudad libia atacada el 15 de abril de 1986 por la aviación estadounidense, en represalia por el atentado perpetrado diez días antes en la discoteca La Belle, de Berlín Occidental, atribuido por Washington a agentes libios.

La desaparición de 38 toneladas En 1990, la escultura fue trasladada a un depósito en las afueras de Madrid. Cuando, años más tarde, el Reina Sofía quiso volver a exhibirla, descubrió que las cuatro enormes estructuras de acero sencillamente no estaban. No se había perdido una pequeña pintura en algún rincón de un depósito. Habían desaparecido 38 toneladas de acero. La policía investigó el caso y durante años se intentó reconstruir el recorrido de la obra. La empresa que la almacenaba había quebrado y las últimas noticias concretas sobre su paradero se remontaban a 1992. Nunca se supo qué había ocurrido con ella. Una de las hipótesis más plausibles fue que hubiera terminado como chatarra. El episodio parecía absurdo, pero planteaba un problema mucho más serio: ¿qué hace un museo cuando desaparece una escultura, que en su momento costó 36 millones de pesetas?

Otra vista de “Equal…” la obra de R. Serra en el Reina Sofía. Gentileza. La respuesta llegó de la mano del propio Serra En 2006 el artista y el Reina Sofía acordaron realizar una nueva versión de Equal-Parallel/Guernica-Bengasi. Serra no cobraría honorarios y el museo asumiría los costos de fabricación. Pero había algo mucho más importante: la nueva pieza sería considerada original. El acuerdo incluía incluso una cláusula casi surrealista: si algún día aparecía la primera escultura, Serra y el museo decidirían cuál de las dos debía ser destruida. La nueva versión fue fabricada y finalmente instalada en el Reina Sofía donde hoy puede verse. No se trataría de algo extraordinario en la escultura tradicional. Cuando una obra se lleva al bronce, normalmente se funden tiradas de 6 u 8 “casts”, todos ellos considerados originales.

Las obras de Serra, en cambio, son piezas únicas. Así figura hoy en el catálogo oficial del museo. El caso introducía así una cuestión delicada. La obra única había desaparecido, pero podía volver a existir. No mediante una falsificación, ni mediante una copia realizada por terceros, sino a través de la voluntad expresa del artista. Para Serra, la concepción de la obra —sus dimensiones, proporciones, materiales y relación con el espacio— permitía que una nueva realización conservara su identidad artística. La desaparición física había producido, paradójicamente, una reflexión sobre qué significa que una obra sea original. No era, sin embargo, un problema completamente nuevo en el arte contemporáneo.