La Ciudad de Mendoza realizará trabajos de bacheo en estas calles durante la próxima semana

La Ciudad de Mendoza dio a conocer el cronograma de servicios públicos previsto para los próximos días, que contempla trabajos de bacheo frío y caliente en diferentes calles de la capital. Las tareas forman parte del mantenimiento habitual de la infraestructura vial y se desarrollarán según el itinerario establecido por el municipio.

El operativo contempla intervenciones en distintos sectores de la Ciudad entre el 14 y el 18 de septiembre, aunque el detalle difundido por el municipio también incluye trabajos de bacheo frío programados para los días 19, 20 y 21. Las tareas podrían modificarse de acuerdo con las condiciones de cada jornada.

Desde la comuna advirtieron que los trabajos pueden suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. Además, durante los fines de semana y feriados se mantendrán las habituales guardias para atender pedidos de los vecinos.

Según el cronograma informado, el 14 de septiembre se realizarán trabajos sobre calle S. P. Llorens, en el barrio San Martín. El 18 de septiembre, las tareas continuarán en Fray M. Esquiú al 279 y 151.

El cronograma de bacheo frío también contempla intervenciones el 19 de septiembre sobre A. Delgado 342 y 249; el 20 de septiembre en Lugones 50 y 320 y Belgrano al 2820; y el 21 de septiembre sobre Huarpes al 481, 334, 326, 184 y 83.

Dónde habrá bacheo caliente

En cuanto al bacheo caliente, el municipio programó trabajos para el 14 de septiembre sobre calle Aguado 890. El 15 será el turno de Manuel A. Sáenz 478, mientras que el 16 las tareas se concentrarán en M. Soler al 05.

El 17 de septiembre se trabajará sobre calle T. Benegas al 1522 y el 18, sobre Perú al 2017.

La Ciudad también indicó que los cortes de calles y despejes que sean necesarios para ejecutar las tareas serán comunicados durante el día previo. De esta manera, los conductores podrán anticipar posibles modificaciones en la circulación en las zonas donde se desarrollen los trabajos.