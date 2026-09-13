"El Flaco" Pailos sobre la deconstrucción del humor: "Hay que adaptarse para no ser cancelado"

El humorista pasó por la redacción de MDZ para repasar su vigencia en la cartelera porteña, sus anécdotas en Videomatch y cómo se adapta a las exigencias de la época actual.

Marcelo Tinelli se acercó al camarín con la planilla del minuto a minuto para mostrarle que esa improvisada historia había registrado el pico de audiencia del programa en lo que iba del año.

Durante su visita a la redacción de MDZ, Fernando "El Flaco" Pailos compartió con calidez y simpatía su visión sobre el humor nacional, su dinámica de trabajo entre Córdoba y Buenos Aires, y las claves que le han permitido mantenerse como uno de los referentes indiscutidos de la risa en Argentina a lo largo de más de 40 años de trayectoria.

Mirá la entrevista completa a "El Flaco" Pailos en MDZ Santiago Aulicino/MDZ Pailos detalló su presencia actual en la escena teatral porteña, donde realiza funciones todos los viernes en el Paseo La Plaza como antesala a la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Asimismo, el comediante profundizó sobre uno de los proyectos más ambiciosos y disruptivos de su carrera reciente: "Pailos Sinfónico", un espectáculo donde fusiona la música clásica y los formatos orquestales con el humor.

El recuerdo de Videomatch y hacer humor en tiempos de la brevedad En un tramo de la entrevista, el humorista rememoró con detalle su desembarco en la televisión masiva a finales de los noventa. Tras un casting al que asistió casi por casualidad impulsado por su esposa y un amigo camarógrafo, fue convocado para el histórico Campeonato Nacional del Chiste de Videomatch en 1999, representando a la provincia de Córdoba vestidito con smoking y escudo oficial.

Santiago Aulicino/MDZ Durante aquella primera participación en los estudios de Telefe, Pailos debía contar una serie de chistes breves pero terminó extendiéndose durante 11 minutos ininterrumpidos con una rutina sobre borrachos. Pese al temor inicial por el reto de la producción al cortar el tiempo de aire, Marcelo Tinelli se acercó al camarín con la planilla del minuto a minuto para mostrarle que esa improvisada historia había registrado el pico de audiencia del programa en lo que iba del año. Aunque quedó eliminado en esa primera fase, el impacto generado hizo que la producción inventara un repechaje y, al año siguiente, quedara incorporado al staff permanente junto a figuras como Cacho Garay y Beto Moya, lo que significó un antes y un después definitivo en su carrera.

Consultado sobre cómo convive ese estilo de relatos extensos y pintorescos con la era actual de la inmediatez, Pailos reconoció la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas sin perder su impronta. En un contexto dominado por las redes sociales, donde el público consume contenidos breves y al instante, el comediante explicó que busca equilibrar las anécdotas de su juventud —como cuando la policía lo llevó a devolver una campera tras un recital de Riff— con formatos más condensados que se viralizan en plataformas. Para sostener ese ritmo acelerado, aprovecha las grabaciones de su programa de radio en Córdoba para generar fragmentos cortos de humor, actualiza permanentemente los temas de sus rutinas y busca conectar con las generaciones jóvenes sin depender exclusivamente del remate rápido ni del chiste repetido.