Día del Chocolate: un viaje por Costa Rica para descubrir el origen del cacao

En Costa Rica , el chocolate empieza mucho antes de convertirse en una tableta. Su historia nace en los árboles de cacao que crecen en medio de los bosques tropicales, en las pequeñas fincas familiares y, especialmente, en las comunidades indígenas que conservan conocimientos transmitidos de generación en generación.

Recorrer esos territorios permite descubrir una faceta diferente del país: una en la que el turismo se encuentra con la producción local, las tradiciones ancestrales y una naturaleza exuberante.

Para los pueblos originarios, el cacao tiene un profundo valor cultural y simbólico. Está presente en la gastronomía, las tradiciones y la cosmovisión de las comunidades. Por eso, las experiencias de turismo rural y comunitario no se limitan a mostrar cómo se cultiva: también permiten comprender qué significa esta planta para quienes la trabajan y forman parte de su historia.

El visitante puede recorrer plantaciones, participar de la cosecha y conocer las distintas etapas que convierten la semilla en chocolate: fermentación, secado, tostado y elaboración artesanal. El recorrido termina, inevitablemente, con una degustación.

En el Caribe Sur se encuentra una de las experiencias más profundas para conocer la relación entre el cacao y las comunidades originarias de Costa Rica.

El territorio indígena Bribri de Talamanca invita a adentrarse en una cultura estrechamente vinculada con la naturaleza. Allí, familias y organizaciones locales reciben a viajeros para recorrer fincas orgánicas, conocer las técnicas tradicionales de elaboración del chocolate y descubrir otros cultivos y plantas medicinales.

La experiencia puede incluir también gastronomía local, caminatas por el bosque, cascadas y relatos que permiten acercarse a la cosmovisión Bribri.

En comunidades como Watsi y Yorkín, el contacto con las familias locales transforma el recorrido en una experiencia cultural. El cacao deja de ser simplemente un producto para convertirse en una manera de conocer la historia, las tradiciones y la relación de estas comunidades con el territorio.

Del Caribe a los volcanes

El camino del cacao continúa hacia otras regiones de Costa Rica. En Sarapiquí, en las Llanuras del Norte, diferentes propuestas combinan las plantaciones con demostraciones del proceso de elaboración del chocolate y recorridos por un entorno caracterizado por su enorme biodiversidad.

En los alrededores de La Fortuna y el volcán Arenal, el cacao puede formar parte de experiencias más amplias relacionadas con la cultura agrícola costarricense. Los visitantes pueden encontrar propuestas que combinan chocolate con otros productos emblemáticos del país, como el café y la caña de azúcar.

Más al norte, en Bijagua de Upala, entre los volcanes Tenorio y Miravalles, las fincas familiares ofrecen la posibilidad de seguir el proceso completo: desde el cultivo del cacao hasta la elaboración de barras de chocolate artesanal, con degustaciones incluidas.

La particularidad de estas propuestas está en que el visitante no observa el proceso desde afuera. Puede conocer las fincas, conversar con quienes producen el cacao y descubrir de primera mano cómo una semilla que crece en medio del bosque termina convertida en chocolate.

Una semilla que también cuenta la historia del país

El cacao ya era conocido y utilizado por los pueblos originarios de Costa Rica mucho antes de la llegada de los europeos. Durante el período colonial, además, su cultivo llegó a convertirse en una actividad económica importante en la región del Caribe.

Actualmente, el cacao mantiene ese vínculo con la historia, pero también se convirtió en una herramienta para impulsar la producción local, fortalecer emprendimientos familiares y generar oportunidades para las comunidades.

Por eso, recorrer Costa Rica siguiendo el camino del cacao propone una manera diferente de conocer el país. El viaje atraviesa bosques tropicales, fincas familiares, territorios indígenas y paisajes volcánicos, pero también permite acercarse a historias y saberes que permanecen vivos.

Porque detrás de una semilla de cacao puede haber mucho más que chocolate: un bosque, una familia, siglos de tradición y una forma particular de entender la relación entre las personas y la naturaleza.

Cabe recordar que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) fue creado en 1955 y, junto con sus asociados del sector privado, tiene entre sus principales funciones la regulación y promoción de la oferta turística de Costa Rica.