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Brownie de calabaza y cacao, prepará una receta saludable para frentar los antojos de dulce

Esta receta saludable de brownie de calabaza y cacao es ideal para disfrutar de algo dulce sin culpa.

Candela Spann

Brownie de calabaza y cacao, prepará una receta saludable para frentar los antojos de dulce

Brownie de calabaza y cacao, prepará una receta saludable para frentar los antojos de dulce

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El brownie de calabaza y cacao es una alternativa original al clásico brownie de chocolate, con una textura húmeda y tierna que se logra gracias a la incorporación de calabaza. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar de algo dulce y chocolatoso, pero con un ingrediente vegetal que aporta suavidad y humedad a la preparación.

El intenso sabor del cacao combina muy bien con el dulzor natural de la calabaza, dando como resultado unos brownies irresistibles. Dentro de la cocina casera, es una preparación sencilla y versátil que puede disfrutarse en la merienda o como postre. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de puré de calabaza 250 g de puré de calabaza
  • 2 huevos 2 huevos
  • 120 g de azúcar mascabo 120 g de azúcar mascabo
  • 100 g de harina de avena 100 g de harina de avena
  • 50 g de cacao amargo en polvo 50 g de cacao amargo en polvo
  • 60 ml de aceite de coco o aceite neutro 60 ml de aceite de coco o aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de canela ½ cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 80 g de chocolate semiamargo picado o chips de chocolate 80 g de chocolate semiamargo picado o chips de chocolate
Pasos
  • Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Procesarla o pisarla hasta obtener un puré sin exceso de líquido. Precalentar el horno a 180 °C y cubrir un molde cuadrado con papel manteca.
  • En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar mascabo, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar el puré de calabaza y mezclar hasta integrar.
  • Agregar la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
  • Incorporar el chocolate semiamargo picado y volcar la mezcla en el molde. Distribuir bien la preparación y, si se desea, agregar algunos chips extra por encima.
  • Hornear durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar ligeramente húmedo para conseguir la textura característica del brownie. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados y servir el brownie de calabaza y cacao.

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