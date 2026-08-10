Brownie de calabaza y cacao, prepará una receta saludable para frentar los antojos de dulce
Esta receta saludable de brownie de calabaza y cacao es ideal para disfrutar de algo dulce sin culpa.
El brownie de calabaza y cacao es una alternativa original al clásico brownie de chocolate, con una textura húmeda y tierna que se logra gracias a la incorporación de calabaza. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar de algo dulce y chocolatoso, pero con un ingrediente vegetal que aporta suavidad y humedad a la preparación.
El intenso sabor del cacao combina muy bien con el dulzor natural de la calabaza, dando como resultado unos brownies irresistibles. Dentro de la cocina casera, es una preparación sencilla y versátil que puede disfrutarse en la merienda o como postre. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de puré de calabaza
- 2 huevos
- 120 g de azúcar mascabo
- 100 g de harina de avena
- 50 g de cacao amargo en polvo
- 60 ml de aceite de coco o aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
- 80 g de chocolate semiamargo picado o chips de chocolate
Pasos
- Cocinar la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Procesarla o pisarla hasta obtener un puré sin exceso de líquido. Precalentar el horno a 180 °C y cubrir un molde cuadrado con papel manteca.
- En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar mascabo, el aceite y la esencia de vainilla. Incorporar el puré de calabaza y mezclar hasta integrar.
- Agregar la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar el chocolate semiamargo picado y volcar la mezcla en el molde. Distribuir bien la preparación y, si se desea, agregar algunos chips extra por encima.
- Hornear durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar ligeramente húmedo para conseguir la textura característica del brownie. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados y servir el brownie de calabaza y cacao.