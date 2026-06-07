Recetas de cocina saludable: brownie de avena súper fácil, nutritivo y delicioso
Este brownie de avena se destaca en la cocina saludable por su sencillez, su delicioso sabor a cacao y su textura húmeda, ideal para una merienda nutritiva.
El brownie de avena es una de las recetas más populares para quienes buscan disfrutar de un postre chocolatoso con ingredientes más simples y nutritivos. Su textura húmeda y su intenso sabor a cacao lo convierten en una alternativa ideal para la merienda o para darse un gusto dulce en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, este brownie destaca por incorporar avena en lugar de gran parte de las harinas tradicionales, logrando una preparación fácil, deliciosa y muy rendidora. Lograrás un brownie tierno y lleno de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos.
FICHA
Ingredientes
- 200 g de avena arrollada
- 2 huevos
- 2 bananas maduras
- 40 g de cacao amargo
- 80 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 50 g de chips de chocolate (opcional)
- Precalentá el horno a 180 °C. Procesá la avena hasta obtener una harina fina y mezclala con el cacao amargo y el polvo de hornear.
- Pisá las bananas, agregá los huevos y la leche, y mezclá hasta integrar. Incorporá los ingredientes secos y los chips de chocolate si los utilizás.
- Volcá la preparación en un molde pequeño previamente engrasado.
- Horneá durante 20 a 25 minutos. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados y servir.