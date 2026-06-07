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Recetas de cocina saludable: brownie de avena súper fácil, nutritivo y delicioso

Este brownie de avena se destaca en la cocina saludable por su sencillez, su delicioso sabor a cacao y su textura húmeda, ideal para una merienda nutritiva.

Candela Spann

Elegí cuidarte sin resignar sabor:&nbsp; brownie de avena una receta para que disfrutes del chocolate

Elegí cuidarte sin resignar sabor:  brownie de avena una receta para que disfrutes del chocolate

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El brownie de avena es una de las recetas más populares para quienes buscan disfrutar de un postre chocolatoso con ingredientes más simples y nutritivos. Su textura húmeda y su intenso sabor a cacao lo convierten en una alternativa ideal para la merienda o para darse un gusto dulce en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, este brownie destaca por incorporar avena en lugar de gran parte de las harinas tradicionales, logrando una preparación fácil, deliciosa y muy rendidora. Lograrás un brownie tierno y lleno de sabor utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 200 g de avena arrollada 200 g de avena arrollada
  • 2 huevos 2 huevos
  • 2 bananas maduras 2 bananas maduras
  • 40 g de cacao amargo 40 g de cacao amargo
  • 80 ml de leche 80 ml de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 50 g de chips de chocolate (opcional) 50 g de chips de chocolate (opcional)
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Procesá la avena hasta obtener una harina fina y mezclala con el cacao amargo y el polvo de hornear.
  • Pisá las bananas, agregá los huevos y la leche, y mezclá hasta integrar. Incorporá los ingredientes secos y los chips de chocolate si los utilizás.
  • Volcá la preparación en un molde pequeño previamente engrasado.
  • Horneá durante 20 a 25 minutos. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados y servir.

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