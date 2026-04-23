Nicolás Repetto reveló la dolorosa verdad detrás de su distancia con Florencia Raggi: "No vale la pena remar"

El reconocido conductor rompió el silencio y se confesó sobre el quiebre que lo alejó de Florencia Raggi.

Nicolás Repetto decidió contar cómo fue atravesar una etapa crítica en su vínculo con Florencia Raggi, un período que incluso los llevó a tomar distancia. El conductor explicó que esa experiencia terminó volcada en Flotar, una canción que compuso mientras estaba instalado en Uruguay, en plena pandemia.

Durante ese tiempo, el conductor optó por refugiarse en su casa de La Juanita, donde permaneció solo durante largos tramos de aislamiento. El contexto sanitario, sumado a la falta de actividad laboral y a un clima general de incertidumbre, impactó de lleno en su vida personal. Raggi también atravesaba su propio proceso, lo que terminó profundizando la crisis entre ambos.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto 2 El conductor reveló la verdad sobre los meses de distanciamiento con Raggi. Instagram Nicolasrepettook.

Con el correr de los meses, el desgaste se hizo evidente. La relación comenzó a resentirse no solo en la convivencia, sino también en el plano emocional. La distancia se volvió cada vez más marcada y la pareja debió atravesar una de las situaciones más complejas desde que comparten su vida.

En ese escenario, y atravesado por la soledad frente al mar uruguayo, Repetto sintió la necesidad de decir algo que no encontraba forma de expresar cara a cara. Así, la música apareció como un canal posible, casi como un mensaje dirigido a su pareja. En ese proceso, primero llegó una reflexión que resumía su manera de ver ese momento: "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra". A partir de esa idea, terminó de tomar forma el concepto que más tarde se convertiría en el eje de su tema: "Hay momentos en los que lo mejor que podés hacer es flotar".