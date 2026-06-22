Indignada: El tajante posteo de Cinthia Fernández tras los videos de Jésica Cirio

Cinthia Fernández se expresó en redes sociales luego de los videos que tienen como protagonista a la exconductora de Telefe.

Jésica Cirio se encuentra nuevamente en las portadas y siendo tema principal de los programas, y no por su hermoso embarazo. Es que se conocieron videos de ella mostrando dólares, lo que generó una enorme indignación.

"He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados. Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante", explicó en su comunicado.

Además, agregó que en las imágenes " se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes. Todos mis ingresos, bienes y movimientos patrimoniales se encuentran debidamente registrados y declarados ante los organismos correspondientes".