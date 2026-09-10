El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fechas, precios y dónde comprar las entradas
Una de las categorías más importantes del automovilismo argentino aterrizará en la provincia el mes que viene. Los tickets ya están a la venta.
Mendoza volverá a vibrar con el automovilismo nacional con la llegada de una nueva fecha del Turismo Nacional, una de las categorías más importantes y que mostró mayor crecimiento durante los últimos años. El evento se desarrollará el mes que viene y este jueves se pusieron en venta las entradas con diferentes precios, según la ubicación.
A la espera de la posibilidad del regreso del Turismo Carretera, la provincia se posiciona a nivel nacional con la organización de la décima fecha del TN, una categoría que además cuenta con varios pilotos mendocinos.
La convocatoria, que se desarrollará en el autódromo Ciudad de San Martín, está prevista para el próximo 10 y 11 de octubre, un fin de semana que será largo por el feriado del lunes 12, por lo que se aguarda una importante concurrencia de público.
El Turismo Nacional llega a Mendoza: cómo conseguir las entradas
Este jueves, desde la organización del evento dieron a conocer los detalles de la venta de tickets para todos aquellos amantes de los fierros que quieran asistir al circuito esteño.
Las entradas anticipadas con descuento tienen un valor de 30.000 pesos la general y 60.000 con ingreso a boxes, para ambas jornadas. Por su parte, los boletos que se adquieran directamente en taquilla costarán 45.000 y 80.000. Además, hay diferentes promociones con cuotas sin interés si se compran con tarjetas de crédito. Jubilados y menores de 10 años tendrán acceso gratuito para la general.
Los tickets ya pueden conseguirse en el sitio de Entrada Web.
Una fecha clave para los mendocinos
A falta de 4 carreras para el desenlace, el campeonato de Turismo Nacional está al rojo vivo. En la clase 2, el mendocino Tomás Vitar (Nissan March) aparece en el tercer lugar con 220 puntos y muy cerca del líder, Francisco Coltrinari (Peugeot 208) que tiene 240.
Por su parte, Julián Santero (VW Virtus) también pelea por el título, pero en la clase 3. El último bicampeón está tercero, con 186 unidades, a 75 del cómodo líder Agustín Canapino (Chevrolet Cruze).
Además de Vitar y Santero, también corren los mendocinos Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze) y Lucas Vicino (Toyota Corolla).
Buscarán romper un importante récord
A un mes del desarrollo de la décima fecha del TN, desde la organización buscarán superar la cifra de 20.000 espectadores que asistieron el último fin de semana de noviembre del año pasado.
Aquella vez se corrió el Gran Premio Coronación, en donde fueron premiados los campeones Julián Santero y Bautista Damiani, y también se coronó a Agustín Canapino, quien obtuvo el campeonato de Turismo Carretera 2000.