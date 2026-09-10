El precio del petróleo se dispara 5,5%: a cuánto llega por la guerra en Medio Oriente

La crisis en el Golfo Pérsico parece no tener fin, con acciones bélicas en el estratégico estrecho de Ormuz , lo que mantiene un clima tenso en el mercado energético. Es la primera vez en varios meses en que las dos principales referencias del mercado petrolero global - Brent y WTI - se mantienen por encima de los 100 dólares el barril de 159 litros.

El barril de petróleo Brent cotiza este jueves a US$106,80, una suba de 5,5% en el día, mientras que el crudo ligero del Golfo de México, el West Texas Intermediate (WTI) marca US$101,64, un incremento del 5,8% intradía.

Los valores del crudo se vieron empujados por una ola de ataques que dieron pie a crecientes temores de los operadores ante lo que estiman pueden ser nuevas interrupciones en un mercado de suministros que ya viene ajustado. Los ataques de esta semana son los más virulentos desde el inicio de la guerra contra Irán.

Tanto el petróleo Brent, principal referencia a nivel mundial, tanto en Oriente como en Europa -también en Argentina- como el WTI de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, tuvieron saltos superiores al 30% en las últimas semanas, desde los mínimos registrados a principios de agosto.

Todo se derrumbó al no alcanzarse un acuerdo definitivo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que dio lugar a la reanudación de los combates en el Golfo Pérsico.

"Los hutíes, aliados de Irán, tomaron el control del puerto yemení de Mocha el jueves, lo que supone una nueva amenaza para el tráfico en el mar Rojo, mientras que la circulación en el Golfo a través del estrecho de Ormuz sigue restringida debido a la intensificación de los ataques a petroleros en la región en los últimos días", señala un despacho de la agencia Reuters.

Agregó que "los ataques desde Yemen contra instalaciones energéticas saudíes introducen un nuevo factor de riesgo en el mercado, ampliando las preocupaciones más allá de Irán y el estrecho de Ormuz", indicó Simon-Peter Massabni, director de desarrollo de negocio de XS.com, según Reuters.

Es que la amenaza ya no se limita a un único punto crítico, sino que ahora ya abarca la posibilidad de que las interrupciones se propaguen a las rutas de exportación regionales, a los centros de producción de petróleo y a otras infraestructuras energéticas, indicó.

El factor chino

Según los analistas la tendencia alcista dependerá de China, que es el mayor importador de crudo del mundo. "Durante meses, la tesis bajista se basó en la debilidad de la demanda china", afirmó David Jorbenaze, responsable del mercado mundial de petróleo en ICIS, proveedor de información sobre materias primas, señaló la agencia de noticias.

En las últimas semanas China intensificó sus compras, luego de meses de demanda moderada, lo que metió presión en los mercados de crudo físico, dijeron analistas de ING en un comunicado.

Todo depende de la recuperación de las compras chinas. Si continúa, podría ampliar el impacto de cualquier interrupción en el suministro y elevar aún más los precios. Lo contrario, supondría un retroceso en las importaciones, lo que podría moderar las ganancias del mercado, señaló ING.