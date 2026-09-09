Presenta:

Dinero

|

petróleo

El petróleo se dispara y supera los US$100 tras los nuevos ataques de Estados Unidos a buques iraníes

El barril de Brent volvió a cruzar la barrera de los 100 dólares y alcanzó su precio más alto desde julio.

MDZ Dinero

El barril de Brent cotiza en torno a los US$100,60.&nbsp;

El barril de Brent cotiza en torno a los US$100,60. 

Archivo

Los precios internacionales del crudo registraron un fuerte salto este miércoles, impulsados por la escalada militar en Medio Oriente. El petróleo trepó más de un 3% durante la jornada operativa y volvió a cotizar por encima de la barrera psicológica de los US$100 por barril, alcanzando sus valores más altos desde comienzos de julio.

Escalada militar en el Golfo de Omán e impacto en los mercados

El barril de Brent, de referencia para los mercados europeos y la mayor parte del comercio global, cotiza en torno a los US$100,60. Por su parte, el crudo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, avanzó un 2% en relación al cierre de la sesión previa para ubicarse en los US$95,11.

El repentino incremento de la volatilidad financiera se desencadenó tras una nueva ofensiva militar encabezada por Estados Unidos contra infraestructura y activos navales de Irán. De acuerdo a los reportes de la jornada, las fuerzas estadounidenses atacaron cinco buques petroleros iraníes:

  • Ataque en el Golfo de Omán: cuatro embarcaciones fueron destruidas en esa arteria marítima clave para la navegación comercial.

  • Ataque en la isla de Jark: el buque Derya fue alcanzado cerca de la isla de Jark, un enclave logístico de máxima importancia estratégica desde donde se procesa y despacha gran parte de las exportaciones de crudo de Teherán.

El recrudecimiento del conflicto geopolítico volvió a encender las alarmas sobre un posible desabastecimiento o interrupción en el flujo global de energía a través del estrecho de Ormuz. Como consecuencia directa, las principales bolsas internacionales reaccionaron de manera negativa, marcadas por un clima de cautela y aversión al riesgo ante la incertidumbre en los costos de los insumos energéticos.

Archivado en

Notas Relacionadas