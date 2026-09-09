El petróleo se dispara y supera los US$100 tras los nuevos ataques de Estados Unidos a buques iraníes

El barril de Brent volvió a cruzar la barrera de los 100 dólares y alcanzó su precio más alto desde julio.

Los precios internacionales del crudo registraron un fuerte salto este miércoles, impulsados por la escalada militar en Medio Oriente. El petróleo trepó más de un 3% durante la jornada operativa y volvió a cotizar por encima de la barrera psicológica de los US$100 por barril, alcanzando sus valores más altos desde comienzos de julio.

Escalada militar en el Golfo de Omán e impacto en los mercados El barril de Brent, de referencia para los mercados europeos y la mayor parte del comercio global, cotiza en torno a los US$100,60. Por su parte, el crudo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, avanzó un 2% en relación al cierre de la sesión previa para ubicarse en los US$95,11.

EFE El repentino incremento de la volatilidad financiera se desencadenó tras una nueva ofensiva militar encabezada por Estados Unidos contra infraestructura y activos navales de Irán. De acuerdo a los reportes de la jornada, las fuerzas estadounidenses atacaron cinco buques petroleros iraníes: