El petróleo se dispara y supera los US$100 tras los nuevos ataques de Estados Unidos a buques iraníes
El barril de Brent volvió a cruzar la barrera de los 100 dólares y alcanzó su precio más alto desde julio.
Los precios internacionales del crudo registraron un fuerte salto este miércoles, impulsados por la escalada militar en Medio Oriente. El petróleo trepó más de un 3% durante la jornada operativa y volvió a cotizar por encima de la barrera psicológica de los US$100 por barril, alcanzando sus valores más altos desde comienzos de julio.
Escalada militar en el Golfo de Omán e impacto en los mercados
El barril de Brent, de referencia para los mercados europeos y la mayor parte del comercio global, cotiza en torno a los US$100,60. Por su parte, el crudo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, avanzó un 2% en relación al cierre de la sesión previa para ubicarse en los US$95,11.
El repentino incremento de la volatilidad financiera se desencadenó tras una nueva ofensiva militar encabezada por Estados Unidos contra infraestructura y activos navales de Irán. De acuerdo a los reportes de la jornada, las fuerzas estadounidenses atacaron cinco buques petroleros iraníes:
Ataque en el Golfo de Omán: cuatro embarcaciones fueron destruidas en esa arteria marítima clave para la navegación comercial.
Ataque en la isla de Jark: el buque Derya fue alcanzado cerca de la isla de Jark, un enclave logístico de máxima importancia estratégica desde donde se procesa y despacha gran parte de las exportaciones de crudo de Teherán.
El recrudecimiento del conflicto geopolítico volvió a encender las alarmas sobre un posible desabastecimiento o interrupción en el flujo global de energía a través del estrecho de Ormuz. Como consecuencia directa, las principales bolsas internacionales reaccionaron de manera negativa, marcadas por un clima de cautela y aversión al riesgo ante la incertidumbre en los costos de los insumos energéticos.