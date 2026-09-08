El paso clave que da Mendoza para desarrollar la zona de Vaca Muerta en la provincia

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con la explotación de la formación Vaca Muerta en territorio mendocino. La Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental dio i nicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de exploración petrolera no convencional que lleva adelante la empresa Quintana E&P Argentina SRL en Malargüe.

A través de la Resolución Nº 248, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental resolvió dar por iniciado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto petrolero en las Áreas Cañadón Amarillo y CN VIIA ubicados en Malargüe que lleva adelante la empresa Quintana E&P Argentina SRL .

En estas áreas petroleras se realizan tareas de exploración no convencional sobre la formación Vaca Muerta en territorio mendocino. Se trata de una una zona ubicada en Malargüe, en el límite con la provincia de Neuquén en donde se vienen realizando estudios sísmicos para desarrollar la lengua norte de Vaca Muerta.

Ahora el Gobierno provincial dio un importante paso para el desarrollo de esta formación en territorio mendocino.

El proyecto que se analizará es la construcción en esas áreas petroleras de una locación y camino, perforación, terminación estimulación hidráulica, producción y abandono de pozos. También la perforación de un pozos monitores de agua.

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Intervención de la UNCuyo y dictámenes sectoriales

La resolución también designa a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para la realización de un “Relevamiento de Campo” en forma conjunta con personal de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente y posterior elaboración del “Dictamen Técnico”.

Se establece un monto de $10.448.000 en concepto de honorarios por Consultoría Externa, elaborado por personal del Área Hidrocarburo. En cuanto al pago del monto establecido, deberá canalizarse a través de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ingeniería (ACOFI) y será abonado oportunamente por el proponente del proyecto.

La iniciativa solicita al Departamento General de Irrigación la realización de un Dictamen Sectorial de su incumbencia referido al Proyecto presentado por la empresa Quintana y lo mismo se le pide a la Municipalidad de Malargüe; a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos; a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; y a la Dirección Hidrocarburos de la provincia.

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La apuesta por la Vaca Muerta mendocina

En la denominada lengua norte de Vaca Muerta hay proyectos de exploración que llevan adelante la petrolera estatal YPF y también la UTE Quintana Energy-TSB.

Esta última firma lleva adelante uno de los principales proyectos relacionados con el desarrollo de la formación en territorio mendocino. En el área Cañadón Amarillo comprometió una inversión de US$ 44 millones para el plan piloto exploratorio y completó una campaña de sísmica 3D sobre 202,5 kilómetros cuadrados, la primera realizada en la provincia desde 2017.

Los resultados obtenidos permitieron avanzar en la planificación de dos pozos piloto, cuya perforación podría concretarse en los próximos meses, adelantando el cronograma inicialmente previsto.