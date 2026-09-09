Por la guerra en Medio Oriente y el salto del petróleo, se desploman hasta 2% las Bolsas del mundo

Se derrumban los principales mercados financieros por la guerra en Medio Oriente, con caídas pronunciadas en las plazas europeas y en Wall Street.

Fuertes caídas del las bolsas del mundo y crecimiento de la incertidumbre de los operadores, que arrastran los precios los commodities.

En un día de furia en los mercados financieros, empujados por noticias negativas que llegan desde el Golfo Pérsico, entre los grandes mercados accionarios del mundo sólo se salvaron de los números rojos las bolsas de China y Corea del Sur. En Europa predominaron también las bajas, y en sintonía, caen los principales índices accionarios de Wall Street.

La disparada del precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril por la reanudación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán, impactó de lleno en la mayoría de las bolsas asiáticas, aunque no impactó en China.

La Bolsa de Shanghai subió 0,28% y el Shenzhen Composite avanzó 0,15%, mientras que el índice China A50 subió 0,33%. Por su parte, el índice Kospi de Corea del Sur avanzó un sólido 1,40%.

Números en rojo En el sentido contrario, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong retrocedió -0,17%, la Bolsa de Bangkok cayó -0,25%. El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio, en tanto, se contrajo -0,19%, mientras que el Nifty 50 de la Bolsa de Nueva Delhi cayó -0,86% y el BSE Sensex de la India retrocedió -1,08%.

En el Viejo Continente el Euro Stoxx 50, que nuclea a las principales 50 empresas del continente, bajó -1,58%, mientras que el DAX de la Bolsa de Frankfurt cayó -1,74%, el CAC 40 de París con una baja de -1,94%. Por su parte, el FTSE 100 marcó una contracción de -1,31%, el IBEX 35 de Madrid -1,58% y el FTSE MIB de la Bolsa de Milán -0,58%.