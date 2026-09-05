¿Cómo podría terminar la guerra de EE.UU. contra Irán? 3 expertos dan su opinión

La perspectiva de un acuerdo inminente para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán parece poco probable, dado que las partes intercambian ataques y una retórica intransigente.

Los ataques se producen días después de que Estados Unidos anunciara el inicio de una nueva fase: un bloqueo económico generalizado contra Irán y los países que comercian con él.

El objetivo de Estados Unidos era obligar a Irán a negociar y a cesar sus ataques contra la navegación en el estrecho de Ormuz. Esta importante ruta marítima comercial ha estado prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques en febrero.

El Memorando de Entendimiento (MdE) que ambas partes firmaron en junio y que tenía como objetivo lograr un alto el fuego permanente y un acuerdo en un plazo de 60 días, ha expirado.

Al entrar en el séptimo mes de guerra, pedimos a tres expertos su opinión sobre cómo esta podría desarrollarse.

Estados Unidos espera que la presión militar y económica debilite el poder de negociación de Irán

Jason Campbell, investigador sénior del Instituto de Medio Oriente, Washington D.C.

El problema es que aún no sabemos con certeza cuáles son los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Irán. La Casa Blanca reevalúa constantemente lo que está dispuesta a tolerar desde el punto de vista político.

Se daba por sentado que el componente militar sería suficiente para una victoria rápida, pero eso no ha tenido el efecto deseado.

Lo que estamos viendo son diferentes mecanismos, tanto militares como económicos, que Estados Unidos está intentando accionar.

En estos momentos, la administración parece satisfecha con cierto grado de estancamiento. Creo que se conforman con mantener el bloqueo y permitir ataques periódicos contra la capacidad de Irán para perturbar la ruta marítima en el estrecho.

Los funcionarios estadounidenses confían en que las nuevas sanciones sean suficientes para obligar al régimen iraní a sentarse a la mesa de negociaciones en una posición más débil.

Al parecer, las fuerzas estadounidenses han logrado facilitar un flujo suficiente a través del estrecho de Ormuz en los últimos días como para evitar una crisis petrolera o un colapso económico mundial. Pero esos no eran los objetivos de Estados Unidos al iniciar la guerra.

Tengo la impresión de que Irán exigirá un precio muy alto para llegar a una solución, y eso probablemente seguirá siendo políticamente insostenible para el gobierno de Trump.

Morteza Akhondi / Getty El gobierno iraní se muestra dispuesto a resistir pese a que Estados Unidos reanudó sus ataques.

Irán esperará concesiones de Estados Unidos

Aniseh Bassiri Tabrizi, investigadora Asociada del Programa de Medio Oriente y el Norte de África de Chatham House, Londres

No creo que los últimos ataques alteren realmente los cálculos iraníes sobre la guerra. Creo que Teherán se está preparando para una mayor presión sobre su economía y la continuación de los ataques intermitentes que hemos visto en los últimos meses. Su intención será responder a estos ataques de manera proporcional para evitar que el conflicto se agrave.

En el plano económico, obviamente esto probablemente perjudicará a la economía iraní, que ya se ha visto afectada por la guerra y que, de todos modos, ya tenía problemas estructurales subyacentes, como sabemos por las manifestaciones de diciembre y enero en el país.

Pero no tengo la impresión de que por parte de Irán exista la sensación de que la presión económica vaya a alterar sus cálculos en un futuro próximo, ni siquiera en lo que respecta a las negociaciones.

Eso no significa que Irán no busque una salida al conflicto, pero creo que lo que estamos viendo es que espera que Estados Unidos retome el memorando de entendimiento o, al menos, ofrezca algún tipo de concesión. Teherán no quiere ceder ante la presión estadounidense ni modificar su postura en respuesta a las sanciones o a nuevos ataques.

Getty Images A Trump le convendría una solución a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Estados Unidos sabe qué hacer: volver al acuerdo de alto el fuego

Nicholas Hopton, investigador en seguridad internacional en el centro de estudios Royal United Services Institute de Londres y ex embajador de Reino Unido en Irán

El reciente repunte de la actividad militar no provocará la capitulación de Irán; es solo un nuevo giro en la trama. Es improbable que la presión económica surta efecto, ya que China, Rusia y muchos otros países que comercian con Irán no respaldarán las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

Irán puede seguir perturbando el estrecho de Ormuz; tiene el control absoluto de la economía mundial.

¿Cuál es la estrategia de salida de la Casa Blanca?

Pues bien, Estados Unidos ya la ha encontrado. Si Trump fue capaz de dedicar un esfuerzo sostenido a negociar el acuerdo descrito en el Memorando de Entendimiento de junio, esa es la salida.

Un acuerdo no solo supondría una especie de victoria para Estados Unidos, ya que debilitaría a los sectores más intransigentes de la República Islámica, sino que también tranquilizaría a todos al asegurarles que Irán no va a obtener un arma nuclear.

El Memorando de Entendimiento contiene una solución milagrosa: el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán.

Con el tiempo, el levantamiento de esas sanciones debilitaría al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. Un nuevo acercamiento económico entre el mundo exterior e Irán forzaría gradualmente un cambio político y social radical, dando lugar a un régimen islámico, pero de naturaleza muy diferente.

Por supuesto, lograrlo no sería sencillo debido a la amplia penetración de la Guardia Revolucionaria Islámica en la economía iraní. Sin embargo, debería funcionar si se le da el tiempo suficiente y si Estados Unidos y sus socios demuestran paciencia estratégica, algo que, lamentablemente, escasea en estos momentos.

Por el momento, creo que se mantendrá una situación complicada e inconclusa que es mala para todos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC