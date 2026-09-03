Irán responde a Estados Unidos con ataques a sus bases en Kuwait y Emiratos Árabes

Tras los últimos bombardeos de Estados Unidos, Irán reivindica ataques contra "bases de EEUU" en Kuwait y Emirtos Árabes Unidos.

El Ejército de Irán ha reivindicado este jueves nuevos ataques contra "bases de Estados Unidos" en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el marco de lo que describe como una nueva fase de su respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses contra el país asiático, que dejaron al menos 18 muertos y alrededor de 150 heridos.

Así, ha resaltado que estos ataques han sido lanzados "en venganza por la sangre pura de los inocentes y los valientes hombres de las Fuerzas Armadas" muertos por los ataques de Washington, según un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El Ejército iraní ha especificado que con esta oleada de ataques ha alcanzado "sistemas de comunicación por satélite", "almacenes de equipamiento" y "nidos de cazas" en la base Ahmed al Jaber de Kuwait, donde habría causado "daños y pérdida de sistemas de comunicaciones y hangares".

Irán impacta bases de Estados Unidos "La base de Ahmed al Jaber juega un papel clave en la preparación y apoyo del Ejército de Estados Unidos en Oriente Próximo y ha tenido un gran impacto sobre sus operaciones aéreas y de vigilancia", ha explicado.

Por otra parte, ha señalado que sus fuerzas también han atacado "sistemas de radares" de Estados Unidos en la base de Al Minhad, en EAU, que ha descrito como "uno de los centros importantes para el apoyo aéreo y el traslado de fuerzas extranjeras" en el marco de los bombardeos contra Irán.