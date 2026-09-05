Todo sobre la Ram Chassis Cab Night Edition: opciones V8 y Cummins para trabajo pesado

Su debut público se concretó en el Farm Progress Show 2026 en Iowa con disponibilidad para las series Ram 3500, 4500 y 5500.

Ram presentó oficialmente la nueva Chassis Cab Night Edition 2027, una variante orientada al sector comercial que reemplaza las molduras cromadas por elementos de estética oscurecida. El modelo hizo su debut ante el público en el Farm Progress Show 2026 en Iowa, EE. UU.

El paquete estético estará disponible para los niveles de equipamiento Big Horn y Laramie, aplicándose sobre las configuraciones de chasis Ram 3500, 4500 y 5500 tanto en cabina simple (Regular Cab) como en cabina doble (Crew Cab).

Detalles de diseño, equipamiento y precios El paquete de personalización modifica el aspecto exterior según el acabado seleccionado:

Paquete Big Horn Night Edition (US$ 2.195): Requiere seleccionar el Grupo de Equipamiento Nivel 1 o Nivel 2. Incluye llantas negras, insignias en color negro, tomas de aire en negro brillante, capó deportivo, sensores de estacionamiento delanteros y traseros (ParkSense), y paragolpes delantero, marco de parrilla, manijas y molduras de guardabarros del color de la carrocería.

Paquete Laramie Night Edition (US$ 1.695): Suma llantas pintadas en negro, emblemas oscuros, molduras e insertos de parrilla en negro brillante y capó deportivo. Las reservas para esta edición se habilitarán durante el cuarto trimestre de 2026, estando disponible en los concesionarios antes de finalizar dicho año.

Ram Chassis Cab Night Edition Ram Opciones de motorización y chasis preparado para adaptaciones La oferta mecánica de la gama Chassis Cab 2027 contempla dos alternativas acopladas a una transmisión automática TorqueFlite HD de ocho velocidades con selector electrónico en la columna de dirección: