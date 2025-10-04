Ataque armado en Las Heras dejó dos heridos: uno de ellos está grave

Las víctimas circulaban en una camioneta cuando un sujeto en bicicleta abrió fuego contra el vehículo en el Barrio 8 de Abril.

Dos jóvenes resultaron heridos de bala en Las Heras tras un ataque armado mientras circulaban en una camioneta Ford F100. El incidente ocurrió a las 18.59 horas del viernes en la intersección de la calle Regalado Olguín y el ingreso al Barrio 8 de Abril.

La policía tomó conocimiento del suceso por un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones y la presencia de dos personas heridas en la vía pública.

Las víctimas son Emir O. (18) y Ciro O. (22). Ambos viajaban junto a un acompañante, Yair O. (21). De las averiguaciones se desprende que el grupo circulaba en el vehículo cuando, al llegar al sitio de los hechos, un sujeto que se movilizaba en bicicleta los sorprendió.

El agresor, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra la camioneta y sus ocupantes, alcanzando a herir a dos de ellos, para luego darse a la fuga. Las razones que originaron el ataque se investigan.

Al arribo del personal policial, los heridos ya habían sido trasladados por sus familiares al Hospital Luis Lagomaggiore. En el centro asistencial, el médico de guardia examinó a las víctimas.