Cayó el principal sospechoso del crimen de Dulce en Misiones y esperan peritajes claves

La Policía de Misiones detuvo este lunes al principal sospechoso del crimen de Dulce María Beatriz Candia , la adolescente de 17 años que había sido encontrada muerta en una obra en construcción de la ciudad de Eldorado. El detenido fue identificado como Mario Alberto Y. , de 46 años.

El procedimiento se realizó durante la mañana en el barrio 20 de junio, ubicado en el kilómetro 3 de Eldorado , donde los efectivos lograron localizar y arrestar al sospechoso. Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el homicidio de la joven.

El operativo fue encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski , junto con personal de Investigaciones de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas. La medida fue ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez , luego de los elementos reunidos en la causa.

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallado en una obra abandonada en la provincia de Misiones.

De acuerdo con el parte de prensa de la Jefatura de Misiones, los investigadores realizaron relevamientos, análisis de registros, pericias, entrevistas y distintas diligencias para reconstruir los últimos movimientos de Dulce María. Esas tareas permitieron reunir indicios considerados de interés para avanzar sobre el principal sospechoso.

La investigación continúa con nuevas medidas dispuestas por la magistrada interviniente. Entre los puntos pendientes, resta el análisis pericial de dos celulares secuestrados durante la pesquisa, cuyos resultados podrían aportar información clave para esclarecer por completo lo ocurrido.

La autopsia de la adolescente

La Justicia de Misiones confirmó que Dulce María Beatriz Candia fue asesinada por asfixia mecánica. La conclusión surgió de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que detectó signos compatibles con ahorcamiento y descartó otras hipótesis, orientando la investigación hacia un femicidio.

La adolescente había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo y desde entonces era buscada por las autoridades y su familia. El viernes por la tarde, luego de varios rastrillajes en la zona del barrio El Tucán, policías encontraron su cuerpo en un pozo ciego dentro de una construcción abandonada.

Los familiares de la joven confirmaron que se trataba de Dulce María, pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Según los exámenes forenses, la data de fallecimiento fue estimada entre cuatro y cinco días previos al hallazgo, y se ordenó una pericia complementaria.