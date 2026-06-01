"Pido perdón a la familia de Agostina": el llanto de la mamá de Claudio Barrelier tras la autopsia preliminar

Luego de que se conocieran los primeros detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Agostina Vega en Córdoba, la madre de Claudio Barrelier salió a pedir perdón a la familia de la víctima. " Pido perdón a esa familia, porque nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así ", sollozó Viviana.

Cabe señalar que Barrelier es el único detenido hasta el momento por el crimen de la adolescente de 14 años asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado.

Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la madre del único detenido en la causa había salido públicamente a defender a su hijo y a rechazar las versiones que circulaban sobre lo que ocurría en la vivienda donde reside la familia. "Mi hijo es un sol. Así se lo describo. Yo lo crie con muchos principios, con muchos valores. Que a la mujer hay que respetarla sobre todo ", relató.

En una entrevista con A24, la mujer describió a Barrellier como una persona trabajadora y aseguró que siempre se dedicó al esfuerzo laboral. "Él no quería estudiar y salió a trabajar. De grande se dio cuenta e hizo toda la secundaria. De chico salía a trabajar en una ferretería. Él fue siempre laburante", sostuvo.

El pasado de Claudio Barrelier como barra de Instituto

Consultada por las denuncias y rumores que surgieron en torno a la casa, negó categóricamente que allí se realizaran fiestas o se consumieran drogas. "Cuando había partidos de Instituto se juntaban compañeros, amigos y vecinos a comer un asado y ver el partido, pero que haya fiestas negras... por favor, señor. No digan barbaridades", expresó. También remarcó que en la vivienda vive una de sus nietas.

La mujer además rechazó una de las hipótesis que circuló durante la búsqueda de la adolescente y afirmó que la joven que aparece en un video ingresando a la propiedad no era Agostina. "Estoy segura. He visto millones de veces la imagen y es mi nieta", aseguró.

En medio de la angustia por la desaparición de la adolescente, Viviana había realizado un pedido público cargado de emoción. "Que aparezca", suplicó entre lágrimas, al tiempo que insistió en la inocencia de su hijo y afirmó que rezaba para que Agostina fuera encontrada con vida.