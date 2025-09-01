"Me dieron": cómo fue el ataque al chico de 16 años baleado en Las Heras

Un adolescente de 16 años permanecía internado en coma inducido en el Hospital Lagomaggiore luego de ser baleado la noche del domingo en una villa de Las Heras . El menor de edad habló con su hermana justo después del ataque , pero la causa no tenía sospechosos identificados ni detenidos hasta la tarde este lunes.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 22 cuando la víctima, domiciliada en el barrio San Martín de Ciudad de Mendoza , se encontraba en el cumpleaños de un primo en el barrio 8 de Abril .

En un momento, por motivos que son materia de investigación, el chico se dirigió hacia el asentamiento 25 de Marzo , localizado frente a la barriada, donde le dieron un disparo en cuello.

En paralelo, familiares del adolescente escucharon las detonaciones de arma de fuego y luego lo asistieron, trasladándolo en un vehículo particular hasta el citado centro asistencial del oeste capitalino. Una vez allí, fue inducido al coma y quedó internado en estado crítico.

A raíz del grave ataque, personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ) y de la División Homicidios se trasladaron hasta la escena para iniciar las averiguaciones correspondiente. Allí, entrevistaron a la hermana de la víctima, quien relató que luego de que se oyeron los disparos, su hermano regresó al cumpleaños malherido y sólo le alcanzó a decir "me dieron", antes de ser llevado al Hospital Lagomaggiore .

Más allá de eso, la familiar del menor de edad no pudo aportar mayores datos que permitiera avanzar sobre la individualización del autor de la agresión armada, señalaron fuentes policiales.

Incluso, el resto de las testimoniales que luego se incorporaron a la causa liderada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta resultaron contradictorias y poco claras con respecto al motivo por el cual el chico se dirigió hasta el asentamiento lasherino.

Una de las versiones aportadas sostenía que fue a cortarle el pelo a un conocido, pero esa afirmación no resultó creíble para los pesquisas, de acuerdo con la información.

Así las cosas, se aguardaba avanzar con los trabajos de campo de los detectives policiales para obtener algún dato que permita identificar al agresor y no descartaban que se haya tratado de algún conflicto entre conocidos.