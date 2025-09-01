Designaron como policía al cadete que fue baleado por un instructor en San Carlos

A través del decreto Nº 1.731, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario provincial designó a Gómez como policía en el cargo de auxiliar. La norma lleva la firma de Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

El mismo Ministerio de Seguridad y Justicia había solicitado el nombramiento del agente considerando que había cumplido con los requisitos que establece la normativa vigente para su designación.

Gómez fue el protagonista de un hecho que generó una fuerte conmoción en marzo de este año. El 13 de marzo pasado el entonces cadete recibió un disparo del instructor de tiro identificado como Matías Adolfo Quiroga Araya .

El hecho ocurrió en la sede de la delegación San Carlos del IUSP, ubicada en calle Ejército de Los Andes, en La Consulta. Según la investigación que lideró el fiscal del Valle de Uco Jorge Quiroga, el instructor manipulaba un arma de fuego dentro de un aula del segundo piso cuando se produjo el disparo involuntario que hirió de gravedad a César Gómez.

El instructor apuntó, apretó el gatillo y la bala atravesó una puerta e impactó al cadete en el costado del tórax derecho. En ese momento, el joven iba subiendo por las escaleras, en dirección al aula donde ocurrió el episodio. A raíz de esa situación, Quiroga Araya fue imputado por el delito de lesiones culposas graves.

Durante la audiencia, se ventiló que Quiroga Araya manipuló una pistola Taurus TH9, propiedad de su colega Jonathan Coronel, sin cumplir con los protocolos básicos de seguridad establecidos por la normativa policial.

A través de un juicio abreviado, el instructor fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso, la mitad de la pena posible por ese delito culposo. La Justicia consideró que el disparo fue producto de una acción negligente grave, dado que el instructor de tiro no tomó las precauciones correspondientes al momento de revisar y manipular el arma.

Por su parte Gómez se recuperó de la herida de arma de fuego que sufrió y en junio de este año se recibió como policía para ser finalmente designado este lunes por el gobernador como integrante de las fuerzas de seguridad de la provincia.