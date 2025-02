Muerte del nene en Marista Rugby Club: cuatro personas fueron imputadas por homicidio

La muerte de Faustino Díaz Crimi conmocionó Mendoza hace tres semanas. A pocos días del cierre de la escuela de verano, el nene de 4 años falleció ahogado en la pileta del Marista Rugby Club en Luján de Cuyo.

En un primer momento, se habló de un golpe en la cabeza pero luego la Justicia confirmó que el fallecimiento del niño fue por ahogamiento.

Ahora, la unidad fiscal de homicidios y violencia institucional imputó a cuatro personas de homicidio culposo por no vigilar y cuidar de Faustino lo que “derivó en su ahogamiento en el sector de 1,90 metros de profundidad del natatorio y en posterior muerte”.

La Justicia determinó que el encargado de la pileta (en su rol como responsable de los bañistas), la profesora y los dos auxiliares que estaban a cargo del grupo de los niños de 5 y 6 años no cumplieron con sus deberes y responsabilidades del día de la muerte de Faustino.

Move No More Excuses SAS tenía la concesión de la escuela de verano en Marista Rugby Club en Maipú y en las piletas de otros clubes y barrios privados de Mendoza. En el ambiente deportivo, el dueño es conocido por su actividad en las colonias desde hace más de una década.

Desde la fiscalía, sostienen la teoría que los cuatro imputados no cuidaron de Faustino mientras estaba en la pileta del club “pese al alto riesgo que conllevaba la actividad y la corta edad de los alumnos” que en ese momento estaban en la piscina.

En el caso de ser hallados culpables, los cuatro imputados enfrentan posibles penas de entre 5 y 10 años de prisión e inhabilitación especial.