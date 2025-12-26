A un brazo de distancia: cómo es la ley que busca regular todas las escuelas de verano en Mendoza

María José Crimi y Diego Díaz , padres de Faustino un niño de 5 años fallecido en febrero en el Marista Rugby Club, impulsan una iniciativa que ya tiene media sanción en el Senado con el apoyo de la senadora Adriana Cano y otros legisladores: crear una normativa que regule escuelas de verano y evitar que el dolor de otras familias.

El caso, que tiene a cuatro personas imputadas por homicidio culposo, puso en evidencia un vacío legal alarmante. “Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que no había una normativa unificada”, explicó la senadora Cano , quien tomó la bandera de la familia en la Legislatura. La iniciativa declara a las escuelas de verano como “actividades de interés provincial de carácter formativo” y establece “presupuestos mínimos” de seguridad.

María José Crimi describió el motor de su lucha en MDZ Radio : “Para nosotros ha sido un año extremadamente difícil y sentimos que la única manera que nos hace bien (…) es saber que podemos dar un mensaje y cuidar a todos los amiguitos de Fausti, a sus primas, a su hermana”. Fueron ellos quienes, tras la tragedia, comenzaron a movilizarse: “Nos hemos puesto a estudiar, nos hemos puesto en contacto con varios legisladores para que nos apoyen (…) nos recibió el presidente de la Cámara de Diputados”.

La madre enfatizó la necesidad de pasar de las recomendaciones a la obligatoriedad: “Existen muchas recomendaciones, el tema es que son recomendaciones que si uno quiere las cumple (…) necesitamos que esas recomendaciones se cumplan y la única manera es una ley”. Señaló una regla específica que pudo cambiar el destino de su hijo: “El docente (…) tiene que estar a un brazo de distancia de menores de cinco años (…) yo creo que si eso hubiera existido, Fausti hoy estaría con nosotros ”.

Con el respaldo de la senadora Cano , el proyecto se sustenta en:

Reconocimiento estatal: “Esta es una actividad que ha crecido de tal manera que ha dejado de ser algo recreativo para pasar a ser casi parte de la formación integral de los niños”, fundamentó la legisladora. Registro Provincial: Propone “la creación de un registro provincial de escuelas de verano” para que los padres puedan verificar su habilitación. Control: Establece la actuación conjunta de inspectores provinciales y municipales. Alcance integral: Aplica a escuelas públicas y privadas, estas últimas a menudo “como un poco más liberadas”, según Cano.

Crimi destacó la importancia de cualificar al personal: “Está muy bien que sean los profesores de educación física quienes estén a cargo (…) porque además (…) conocen de RCP y ciertas maniobras de rescate”.

La lucha contra la impunidad y el camino legislativo

La familia enfrenta la dolorosa evidencia de que la empresa concesionaria de la colonia donde falleció Faustino, “Move No More Excuses”, ha reabierto bajo otro nombre. “Está a la vista que ellos pueden abrir y ofrecer un servicio sin que nadie los regule”, afirmó Crimi. La senadora Cano explicó que, actualmente, “por esta falta de legislación no puede haber un vínculo de culpabilidad como para hacer alguna acción legal”.

El proyecto, impulsado desde la sociedad y canalizado por los legisladores, espera su tratamiento en la Cámara de Diputados. “Estamos convencidos de que si todos nos unimos vamos a lograr algo muy lindo”, expresó María José Crimi, quien aspira a que esta ley mendocina sea un modelo: “Me gustaría también que se copie el resto de las provincias (…) estaría muy bueno lograr algo más grande a nivel nacional”.

Para apoyar, podes sumar tu firma en este petitorio.

Contexto del caso

Faustino Díaz Crimi falleció el 5 de febrero de 2025 en la pileta del Maristas Rugby Club, durante el desarrollo de la colonia de verano. La investigación estableció que el niño estuvo al menos siete minutos bajo el agua sin que nadie lo notara. El 25 de febrero, la Justicia imputó por homicidio culposo a cuatro personas: la profesora a cargo del grupo, dos auxiliares y el coordinador de la pileta.