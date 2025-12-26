Nuevas líneas de créditos blandos para promover la movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires

El Banco Ciudad lanzó créditos con tasas subsidiadas para taxis, remises y motos eléctricas, con plazos flexibles y foco en movilidad sustentable.

El Banco Ciudad presentó nuevas líneas de créditos blandos destinadas a promover la movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires Foto: Banco Ciudad

El Banco Ciudad presentó nuevas líneas de créditos blandos destinadas a promover la movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires, orientadas a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables cero kilómetro. La iniciativa alcanza a taxis, remises y motos eléctricas utilizadas en plataformas de delivery.

Para taxis y remises habilitados en CABA, se habilitó una línea de créditos prendarios de hasta $28 millones, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa fija del 20% TNA. La financiación cubre hasta el 70% del valor de la unidad y permite una cuota inicial estimada de $808.000 para el monto máximo.

En paralelo, se lanzó una línea especial de préstamos a sola firma para motos eléctricas, dirigida a monotributistas que trabajen en plataformas de reparto registradas en el GCBA. El monto máximo es de $2,8 millones, con un plazo de 36 meses y una tasa fija del 22,5% TNA, también con subsidio estatal. En este caso, la cuota inicial ronda los $101.000.

Créditos para renovar el parque automotor Desde el Banco Ciudad destacaron que estas líneas buscan facilitar la renovación del parque automotor, incorporar tecnologías más eficientes y reducir el impacto ambiental. Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables permiten disminuir o incluso anular el consumo de combustible, bajar las emisiones contaminantes y reducir hasta un 50% el costo por kilómetro recorrido.

Además, la Ciudad de Buenos Aires continúa ampliando la infraestructura de carga, con 400 nuevos puntos para autos eléctricos, y mantiene beneficios fiscales clave: los vehículos eléctricos cuentan con exención permanente del impuesto a las patentes, mientras que los híbridos tienen bonificaciones progresivas durante los primeros años.