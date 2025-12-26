¿Chau Shein? Cuál es la nueva plataforma que ofrece precios aún más bajos

En medio de la creciente demanda por prendas y productos económicos, una nueva plataforma de compras online está llamando la atención de los consumidores y desplazando a Shein del centro de la escena. Se trata de una nueva web que permite encontrar precios aún más baratos.

Si bien Shein se consolidó durante años como una de las apps asiáticas preferidas para adquirir ropa, accesorios y artículos de bazar a bajo costo, ahora enfrenta competencia de sitios que ofrecen ofertas aún más agresivas.

Además de alternativas conocidas como Temu, AliExpress o Shopee, surgió una plataforma que está captando seguidores por sus precios extremadamente reducidos y por la variedad de productos que ofrece .

Se trata de Hacoo , una tienda virtual que anteriormente se conocía como SaraMart y que se ha popularizado, especialmente entre usuarios de redes sociales, por sus imitaciones de marcas reconocidas con costos que sorprenden a quienes buscan ahorrar en sus compras.

Esta nueva opción se caracteriza por tener ropa, calzado y accesorios que imitan diseños de marcas populares como North Face, Adidas y Nike, con una calidad que muchos consideran aceptable para el precio que se paga. La plataforma ha logrado penetrar en comunidades de consumidores jóvenes y seguidores de tendencias por su presencia en TikTok y otras redes, donde los usuarios comparten sus compras económicas y recomendaciones.

shein4 Shein y una jugada que le trae problemas. Imagen extraída de la web

Aunque aún no está disponible en todos los países, Hacoo se puede descargar desde tiendas como App Store y Google Play, y sus responsables planean expandir su alcance global para competir con los gigantes del comercio electrónico. Entre los productos más buscados se encuentran prendas de moda, calzado de estilo urbano y accesorios de uso cotidiano, todos con precios que muchos compradores describen como “irreales” o “muy por debajo de lo esperado”.

La llegada de esta plataforma renovada reaviva el debate sobre la demanda de moda accesible y los retos que enfrentan tanto las grandes empresas como las nuevas firmas para captar consumidores en un mercado dominado por servicios de ultra bajo costo.