Ratificaron la condena a Aníbal Lotocki a 8 años de prisión por las lesiones a Silvina Luna y otras tres famosas

La Justicia condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer la medicina por las lesiones graves provocadas a cuatro de sus pacientes y por una estafa en perjuicio de Gabriela Trenchi.

La causa tuvo como víctimas a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi , quienes denunciaron las consecuencias de distintos procedimientos médicos realizados por Lotocki.

El primer fallo fue dictado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 de la Capital Federal. En esa instancia, Lotocki había sido condenado a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades.

El tribunal había considerado acreditado que el médico realizó intervenciones en las que colocó a las pacientes un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades que no eran aconsejadas, provocándoles lesiones y granulomas.

La sentencia del Tribunal Oral fue apelada por la Fiscalía y las querellas. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revisó el fallo y elevó la pena de cuatro a ocho años de prisión .

Los camaristas también aumentaron de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina y condenaron a Lotocki por estafa en perjuicio de Gabriela Trenchi, delito por el que había sido absuelto originalmente por el tribunal oral. La Cámara consideró que, además de las lesiones, el cirujano había incumplido de manera relevante sus deberes como profesional de la salud al no informar adecuadamente a sus pacientes sobre los riesgos asociados al producto utilizado.

En particular, los jueces analizaron el caso de Trenchi, quien había declarado que le pidió expresamente a Lotocki que no utilizara PMMA (polimetilmetacrilato) durante su intervención. Según la resolución, pese a ese pedido, el procedimiento se realizó utilizando esa sustancia, por lo que la Justicia entendió que existió un engaño que llevó a la mujer a pagar por una operación en condiciones diferentes a las que había aceptado.

El magistrado también consideró acreditado que el médico no había informado adecuadamente a las pacientes sobre la posibilidad de que el procedimiento generara granulomas y otras consecuencias perjudiciales.

La condena quedó ratificada

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena de ocho años de prisión y diez años de inhabilitación. Los jueces rechazaron los planteos de la defensa y sostuvieron la condena por las lesiones y la estafa. Entre los aspectos valorados estuvieron el incumplimiento de los deberes médicos y el aprovechamiento de la relación entre profesional y paciente.

Anibal Lotocki operó a Silvina Luna. Foto: Archivo MDZ

La defensa también intentó que la causa llegara a la Corte Suprema. En abril de 2025, el máximo tribunal rechazó uno de los recursos presentados contra la condena y, en agosto, la Sala II de Casación rechazó otro recurso extraordinario federal que buscaba habilitar una nueva revisión por parte de la Corte.

La situación de Lotocki y la causa por la muerte de Rodolfo Zárate

La condena por las lesiones y la estafa es independiente de otra causa judicial que enfrenta Lotocki por la muerte del paciente Rodolfo Christian Zárate. El médico permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en el marco de esa investigación, en la que está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate, ocurrida en abril de 2021 después de una intervención quirúrgica.

De hecho, actualmente afronta un juicio oral por ese expediente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17. Al comenzar el debate, Lotocki se negó a declarar.