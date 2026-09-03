Multas millonarias y días de arresto: cuánto podría costar arrojar basura a acequias y zanjones

Anticipándose al riesgo de intensas tormentas por el fenómeno metrológico conocido como Súper Niño para los próximos meses, el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , impulsa un proyecto de ley en la Legislatura para endurecer las sanciones contra quienes arrojen basura en acequias y zanjones.

La propuesta fue presentada por la exdiputada radical y actual concejal de Capital, Cecilia Rodríguez , y pretende replicar una ordenanza de la Ciudad de Mendoza a nivel provincial. Se trata de una modificación al Código Contravencional para agravar las penas contra quienes arrojen basura, escombros y otros residuos en acequias, canales y cauces de agua.

La iniciativa que busca impulsar Suarez en estos momentos se da en un contexto en el que Mendoza se prepara para una temporada de tormentas que podría estar atravesada por el fenómeno conocido como “Súper Niño”. Ante este escenario de probables lluvias intensas, el estado de los cauces se convirtió en una preocupación central para la Provincia y los municipios. La acumulación de residuos puede obstruir el escurrimiento y complicar la capacidad de drenaje frente a importantes precipitaciones.

La propuesta de la exdiputada Cecilia Rodríguez propone elevar el monto de las multas por arrojar basura en la vía pública y establecer un agravante específico cuando la conducta afecte el sistema hídrico.

Además, determina que el infractor no solo debe pagar la multa, sino también costear el operativo de limpieza.

La redacción incorpora un artículo al Código Contravencional que plantea una dura penalidad para quien arrojare, vertiere, tirare o abandonare animales muertos, desechos urbanos o domésticos, áridos, escombros, desechos tóxicos, plásticos o cualquier tipo de basura en acequias, colectores aluvionales, zanjones, ríos o cualquier cauce de agua o infraestructura destinada al drenaje pluvial.

Julieta Caballero - MDZ

La sanción será una multa que iría desde las 1500 Unidades Fijas (UF) hasta 3.000 UF. A valores actuales las multas oscilarían entre $900.000 y $1.800.000.

Pero además se establece que los infractores puedan tener entre 15 y 25 días de arresto y por otro lado 25 días de trabajo comunitario de limpieza.

Costos de limpieza y denuncia ciudadana

La iniciativa también prevé que en todos los casos, el infractor será responsable por los costos que impliquen la limpieza, remoción y traslado de los residuos, los cuales serán calculados por las autoridades y exigible por vía de apremio.

Asimismo, se propone que el Ministerio de Energía y Ambiente habilite y administre medios digitales accesibles para la recepción de denuncias de ciudadanos que reporten casos de personas que arrojen basura en acequias, zanjones o cauces de agua.