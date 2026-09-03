The Telegraph dice que Milei amenaza la explotación de crudo en Malvinas para cederle una parte a Trump

La disputa por las Islas Malvinas volvió a quedar atravesada por el petróleo y por la relación entre Javier Milei y Donald Trump. En una interpretación que abre el diario británico The Telegraph , el cambio de tono de Washington sobre la histórica posición estadounidense podría tener motivaciones que exceden la soberanía.

El análisis del Telegraph aparece mientras Trump reconoció que está dispuesto a revisar la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas y cuestionó incluso la capacidad actual del Reino Unido para defender el archipiélago. Sus declaraciones coincidieron con el anuncio de Milei en cadena nacional sobre el reclamo argentino. La cercanía política entre ambos presidentes aparece así como otro de los elementos centrales de la interpretación británica.

Según las especulaciones planteadas por el periódico británico, Trump podría estar intentando replicar en América Latina acuerdos vinculados con hidrocarburos como el alcanzado con Venezuela. La hipótesis cobra relevancia en un escenario internacional marcado por la guerra con Irán y las dificultades alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro energético mundial.

En ese contexto, The Telegraph plantea que Washington podría estar interesado en asegurarse nuevas fuentes de petróleo en la región. Las Malvinas aparecen entonces asociadas a un recurso estratégico de enorme magnitud: el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration junto con la israelí Navitas Petroleum. El proyecto tiene previsto avanzar hacia la producción durante 2028.

El propio Telegraph pone el foco sobre las medidas que prepara el Gobierno de Milei contra las compañías involucradas en la explotación offshore. En particular, el medio británico señala: “Se entiende que está preparando sanciones contra la perforación petrolífera en alta mar en la región, iniciativa liderada por Rockhopper Exploration, una empresa británica, y Navitas, una compañía israelí”.

A continuación, el periódico agrega: “Las empresas son propietarias del yacimiento petrolífero Sea Lion, que contiene 1.700 millones de barriles de petróleo, una cantidad mayor que cualquier otra que quede en aguas británicas”. El dato permite dimensionar por qué el proyecto adquirió una importancia que excede largamente la economía de las islas y se convirtió en una pieza sensible de la disputa de soberanía.

La alianza Milei-Trump, bajo la lupa

En su análisis, el Telegraph también pone especial atención en la estrecha relación que Milei construyó con Trump desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. El Presidente argentino se convirtió en uno de los aliados más visibles del mandatario estadounidense y ambos compartieron posiciones en distintos escenarios internacionales.

Para el diario británico, esa cercanía adquiere una dimensión particular frente al cambio de tono de Washington respecto de Malvinas. Hasta ahora, Estados Unidos había mantenido una posición formal de neutralidad en la disputa, aunque reconocía la administración británica sobre las islas. Trump, en cambio, abrió públicamente la puerta a revisar esa postura y vinculó sus declaraciones con sus cuestionamientos al Reino Unido.

El vínculo con Milei también aparece como una de las variables que podrían explicar el nuevo escenario. Especialistas británicos citados en análisis recientes consideran que Trump no necesariamente tiene un interés particular en resolver la cuestión de soberanía, sino que sus declaraciones pueden estar relacionadas con otros objetivos estratégicos y con su relación con el Presidente argentino.

Mientras tanto, Sea Lion avanza hacia una nueva etapa. Rockhopper y Navitas anunciaron movimientos destinados a ampliar la capacidad productiva del proyecto, mientras se analiza la incorporación de un segundo buque de producción, almacenamiento y descarga. El desarrollo petrolero de la Cuenca Norte podría convertirse así en uno de los proyectos energéticos más importantes del Atlántico Sur.

La discusión sobre las Malvinas queda de esta manera atravesada por una combinación de soberanía, petróleo y geopolítica. Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en la zona son ilegítimas y advirtió que utilizará las herramientas diplomáticas disponibles. Del otro lado, las autoridades de las islas y el Reino Unido defienden su administración y avanzan con los proyectos energéticos.

En medio de esa disputa, Trump introdujo una variable inesperada al poner en duda la tradicional posición estadounidense. El Telegraph interpreta que detrás de ese movimiento podría existir un interés energético y geopolítico más amplio. La cercanía con Milei, el petróleo de Sea Lion y la necesidad de diversificar el acceso a los hidrocarburos latinoamericanos aparecen, en esa lectura, como piezas de un mismo tablero.